Link Live Streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta: Kedua Tim Wajib Raih Kemenangan!

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, dalam lanjutan pekan 32 Super League, Senin (4/5). Meski bukan laga mudah, Macan Kemayoran wajib membawa kemenangan.

Tiga poin sangat penting untuk Persija sebab masih berpeluang meraih gelar juara meski sangat kecil. Berjarak tujuh poin dari Persib dan Borneo FC dengan sisa empat laga, bukan perkara mudah untuk menyusul.

Fokus pada sisa laga musim ini, menjadi prioritas utama Persija seperti yang diungkapkan sang striker Gustavo Almeida.

Baca Juga:Geliat Srikandi Sepak Bola Terus Tumbuh di Bekasi

”Seperti yang saya katakan, kami sekarang hanya berpikir hari demi hari, pertandingan demi pertandingan. Tentu kami ingin mencoba menjadi juara, tetapi saat ini lebih baik fokus untuk tetap bermain bagus. Kami hanya memikirkan satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” kata Almedia dikutip dari laman resmi I.League.

Di atas kertas, Persija lebih diunggulkan dari Persijap Jepara. Tercatat dari tiga pertemuan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Macan Kemayoran selalu menang dengan total mencetak delapan gol.

Kemenangan atas Jepara tentu akan membuat kepercayaan diri anak asuh Mauricio Souza meningkat. Hal tersebut penting sebab pada laga selanjutnya, Persija akan lakoni laga besar dengan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (10/5).

Sementara itu, Persijap Jepara juga memiliki target yang sama yakni meraih tiga poin namun tujuan berbeda yakni agar terhindar dari degradasi. Laskar Kalinyamat berada di posisi 13 klasemen dengan 31 poin, hanya unggul empat poin dari Persis Solo di zona degradasi.

Head to head Persijap vs Persija 3 Januari 2026: Persija 2-0 Persijap