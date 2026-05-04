Link Live Streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta: Kedua Tim Wajib Raih Kemenangan!

Link live streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta pekan 30 Super League. (instagram.com/@persija)
JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, dalam lanjutan pekan 32 Super League, Senin (4/5). Meski bukan laga mudah, Macan Kemayoran wajib membawa kemenangan.
Tiga poin sangat penting untuk Persija sebab masih berpeluang meraih gelar juara meski sangat kecil. Berjarak tujuh poin dari Persib dan Borneo FC dengan sisa empat laga, bukan perkara mudah untuk menyusul.
Fokus pada sisa laga musim ini, menjadi prioritas utama Persija seperti yang diungkapkan sang striker Gustavo Almeida.
”Seperti yang saya katakan, kami sekarang hanya berpikir hari demi hari, pertandingan demi pertandingan. Tentu kami ingin mencoba menjadi juara, tetapi saat ini lebih baik fokus untuk tetap bermain bagus. Kami hanya memikirkan satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” kata Almedia dikutip dari laman resmi I.League.
Di atas kertas, Persija lebih diunggulkan dari Persijap Jepara. Tercatat dari tiga pertemuan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Macan Kemayoran selalu menang dengan total mencetak delapan gol.
Kemenangan atas Jepara tentu akan membuat kepercayaan diri anak asuh Mauricio Souza meningkat. Hal tersebut penting sebab pada laga selanjutnya, Persija akan lakoni laga besar dengan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (10/5).
Sementara itu, Persijap Jepara juga memiliki target yang sama yakni meraih tiga poin namun tujuan berbeda yakni agar terhindar dari degradasi. Laskar Kalinyamat berada di posisi 13 klasemen dengan 31 poin, hanya unggul empat poin dari Persis Solo di zona degradasi.
3 Januari 2026: Persija 2-0 Persijap
26 Mei 2014: Persija 4-1 Persijap
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan