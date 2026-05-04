Prediksi Persijap Jepara vs Persija Jakarta, Misi Macan Kemayoran Patahkan Tren Apik Tuan Rumah di Bumi Kartini

JawaPos.com - Persija Jakarta akan melakoni pekan ke-31 Super League 2025/2026 dengan menantang tuan rumah Persijap Jepara. Duel tersebut akan tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5) pukul 19.00 WIB.

Bermain di Jepara bukanlah perkara mudah. Persija dituntut untuk tetap waspada dan tidak terbuai oleh posisi lawan di klasemen. Persijap justru menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, terutama saat tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

Dalam dua laga kandang terakhir, Persijap mampu mengamankan kemenangan meyakinkan, 2-0 atas PSBS Biak dan 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Catatan tersebut menjadi sinyal bahwa mereka tengah berada dalam tren positif.

Di sisi lain, Persija datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut tidak hanya menghadirkan tiga poin, tetapi juga memperlihatkan tajamnya lini serang yang dikomandoi Allano Lima dan rekan-rekannya.

Waktu jeda selama sepekan dimanfaatkan pelatih Mauricio Souza untuk mengasah performa tim. Fokus tidak hanya diberikan pada peningkatan kualitas serangan, tetapi juga pada soliditas lini belakang agar tetap disiplin sepanjang pertandingan.

“Kami telah melakukan persiapan yang baik. Kami punya waktu untuk melakukan semua yang telah kami rencanakan. Tim sangat termotivasi untuk pertandingan nanti. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami datang ke sini untuk memenangkan tiga poin. Tim kami selalu merupakan tim yang percaya diri,” ujar Mauricio dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

“Kami akan menghadapi tim yang berada di papan bawah klasemen, tapi kami tahu potensi yang dimiliki tim ini, terutama di kandang sendiri. Kami harus berkonsentrasi dan lakukan semua yang telah kami rencanakan selama seminggu untuk ini permainan,” ucap Mauricio.

Sedangkan Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, menuturkan timnya berhasil terus memperlihatkan hasil bagus saat main di kandang sendiri. Hasil lima kemenangan dan sekali imbang menjadi bukti keperkasaan Persijap di laga home.