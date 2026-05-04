Persib Bandung vs PSIM Jogjakarta: Laga Penentu Persaingan Gelar Juara BRI Super League

JawaPos.com–Persib Bandung akan melanjutkan perjuangannya dalam perebutan gelar Super League 2025/26 saat menghadapi PSIM JogJakarta pada pekan ke-31. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi sangat penting bagi Persib Bandung yang sedang bersaing ketat di papan atas klasemen super league. Pada pertemuan pertama musim ini, Maung Bandung gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang 1-1 oleh PSIM Jogjakarta

Hingga pekan ke-30, tim asuhan Bojan Hodak masih memimpin klasemen super league dengan koleksi 69 poin, jumlah yang sama dengan Borneo FC di posisi kedua. Namun, Persib Bandung unggul dalam rekor head to head.

Karena itu, kemenangan menjadi target utama Maung Bandung. Meski lawan datang dari posisi ke-10 klasemen sementara, Bojan Hodak menilai pertandingan tidak akan berjalan mudah.

Pelatih asal Kroasia itu menilai PSIM memiliki organisasi permainan yang solid, terutama di lini pertahanan. PSIM termasuk tim yang sulit ditaklukkan sepanjang musim ini. Bahkan ketika kalah, lawan-lawan mereka tidak mudah mencetak banyak gol.

”Mereka tim yang terorganisir dengan baik. Mereka sulit dikalahkan di setiap pertandingan. Bahkan saat kalah pun, mereka sedikit kebobolan,” ujar Hodak dalam konferensi pers sebelum pertandingan di Stadion GBLA, Minggu (3/5).

Selain disiplin bertahan, Hodak juga menyoroti etos kerja para pemain PSIM yang konsisten. Hal itu membuat Persib Bandung harus tampil fokus sejak menit awal agar tidak kehilangan poin di kandang sendiri.

Sementara itu, pelatih PSIM Jogjakarta Jean-Paul van Gastel mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan tuan rumah. Persib Bandung sedang berada dalam tren positif dan memiliki pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja.