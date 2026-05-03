Bruno Moreira Supersub! 2 Assist jadi Bukti Peran Vital Sang Kapten Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil trengginas di hadapan pendukung sendiri setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore. Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin, tapi juga bukti kedalaman skuad Green Force yang mampu mengubah arah pertandingan dalam sekejap.

Babak pertama sempat berjalan alot tanpa gol, membuat permainan Persebaya Surabaya terlihat buntu menghadapi rapatnya pertahanan lawan.

Namun, semua berubah drastis selepas turun minum ketika sentuhan taktik dan pergantian pemain mulai menunjukkan dampak nyata.

Masuknya Bruno Moreira dan Malik Risaldi menjadi titik balik yang tak terbantahkan dalam pertandingan ini.

Keduanya menggantikan Catur Pamungkas dan Gali Freitas, sekaligus membawa energi baru yang langsung menghidupkan lini serang.

Pergerakan Bruno Moreira terlihat jauh lebih agresif dan penuh visi sejak menit awal babak kedua dimulai.

Kombinasinya dengan rekan-rekan setim membuat pola serangan Persebaya Surabaya lebih variatif dan sulit dibaca pertahanan PSBS Biak.

Baru beberapa menit babak kedua berjalan, peluang emas langsung tercipta melalui skema cepat. Umpan terukur dari Francisco Rivera berhasil menemukan Bruno Moreira, meski penyelesaiannya masih mampu diamankan kiper lawan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53 lewat aksi Milos Raickovic yang melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti.