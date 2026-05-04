Tak Ingin Persija Jakarta Terpeleset di Kandang Persijap Jepara, Mauricio Souza: Pemain Harus Fokus Maksimal!

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. (Dok: Persija)
JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tak ingin melihat timnya terpeleset saat menghadapi Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Dia mengingatkan kepada anak asuhnya untuk fokus penuh sepanjang pertandingan.
Persija Jakarta akan menantang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta karena sedang dalam misi menyodok posisi teratas klasemen Super League 2025/2026.
Bicara persiapan, Souza menegaskan tim asuhannya tidak mengalami kendala. Juru taktik asal Brasil itu menegaskan skuad Persija Jakarta datang ke Jepara dalam motivasi tinggi dan siap untuk membawa pulang tiga poin ke Jakarta.
”Kami memiliki waktu untuk melakukan semua yang telah kami rencanakan. Tim sangat termotivasi untuk pertandingan ini. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tetapi kami datang ke sini untuk meraih tiga poin,” kata Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (3/5).
Secara peringkat, Persija Jakarta dan Persijap Jepara berjarak cukup jauh. Macan Kemayoran di posisi ketiga dengan raihan 62 poin, sementara Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara, menempati posisi 13 dengan 31 poin, lebih dekat ke zona degradasi.
Meski demikian, Souza pantang anggap remeh Persijap Jepara, apalagi bermain di kandang sendiri. Oleh karena itu, dia memberi peringatan tegas kepada Rizky Ridho dan kolega untuk fokus sejak menit awal dan menjalankan skema yang sudah dilatih selama masa persiapan.
”Kami akan menghadapi tim yang berada di papan bawah klasemen, tetapi kami tahu potensi yang mereka miliki, terutama saat bermain di kandang. Kami harus masuk ke pertandingan dengan konsentrasi maksimal dan menjalankan semua yang sudah kami rencanakan selama sepekan untuk laga ini,” tegas Souza.
Persija Jakarta datang ke markas Persijap Jepara membawa modal manis, dengan kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo. Souza tak menampil hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri anak asuhnya.
”Tim kami selalu menjadi tim yang percaya diri. Kami datang dari hasil pertandingan yang sangat baik, tetapi saya selalu mengatakan bahwa setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Dan kami harus menciptakan cerita yang positif besok di sini saat melawan Persijap,” tutur pelatih berusia 52 tahun tersebut.
