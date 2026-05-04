Andika Rachmansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 16.03 WIB

Prediksi Persijap Jepara vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran dalam Motivasi Tinggi!

Jean Mota di laga Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026 akan menyajikan beberapa laga krusial. Salah satunya adalah duel Persijap Jepara kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim wajib mengunci kemenangan, meski dengan kepentingan berbeda. Persija Jakarta wajib menang demi menempel ketat Persib Bandung dan Borneo FC di papan atas klasemen sementara. Sedangkan Persijap Jepara wajib menang untuk menjauh dari zona degradasi.

Persija Jakarta masih terkunci di posisi ketiga klasemen dengan 62 poin, terpaut enam angka dari Persib Bandung dan Borneo FC. Sementara Persijap Jepara di posisi ke-13 dengan 31 poin, hanya unggul empat angka saja dari Persis Solo yang ada di posisi 16 alias zona degradasi.

Menatap duel tersebut, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan persiapan timnya berjalan lancar. Ahli taktik asal Brasil itu bahkan menegaskan Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam motivasi tinggi menatap duel kontra Persijap Jepara.

“Kami telah melakukan persiapan yang baik. Kami punya waktu untuk melakukan semua yang telah kami rencanakan. Tim sangat termotivasi untuk pertandingan,” kata Souza dalam konferensi pers, dipetik Senin (4/5/2026).

Souza memprediksi akan berjalan sulit, mengingat Persijap Jepara tampil di kandang sendiri dan punya misi yang sama yakni kemenangan. Namun begitu, ia menegaskan bahwa skuadnya datang ke Jepara bukan untuk senang-senang, melainkan membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

“Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami datang ke sini untuk memenangkan tiga poin. Tim kami selalu merupakan tim yang percaya diri,” tegas Souza.

Persija Jakarta datang ke Jepara dengan modal manis. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu meraih kemenangan telak 4-0 saat menjamu Persis Solo di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Berbanding terbalik dengan situasi tuan rumah.

Persijap Jepara menelan kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium (BIS) pada Rabu (29/4) lalu. Ditambah, tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu dipastikan tidak diperkuat pemain kuncinya, Carlos Franca, karena akumulasi kartu.

