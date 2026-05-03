Saling Ejek di Media Sosial, Bukti Panasnya Tensi Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung

The Jakmania memadati JIS dan memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu laga Super League 2025/2026 saat Persija vs Bali United. (Instagram Dikysoemarno/The Jakmania)
JawaPos.com - Media sosial meledak dengan perang komentar dua basis suporter terbesar di sepak bola Indonesia, yakni The Jakmania dengan Bobotoh. Mereka saling mengejek jelang Persija Jakarta menjamu Persib Bandung pada 10 Mei 2026.
Tak dipungkiri duel klasik itu selalu menyita perhatian, apalagi pertemuan mereka nanti begitu menentukan langkah keduanya di klasemen Super League 2025/2026. Jika Persija menang, maka Macan Kemayoran bisa memangkas jarak ketertinggaan dari Persib dan Borneo FC.
Persija saat ini tercecer di posisi ketiga dengan 62 poin hingga pekan 30. Mereka tertinggal tujuh poin dari Persib yang masih konsisten di puncak klasemen, dan Borneo FC di posisi kedua.
Kemenangan atas Persib juga berpeluang menggagalkan Pangeran Biru meraih gelar juara musim ini, itu pun dengan catatan Borneo FC terus meraih hasil maksimal.
Namun, jika Persib yang menang, Pangeran Biru dipercaya tinggal sedikit lagi memecahkan rekor sebagai tim pertama yang berhasil meraih tiga gelar juara beruntun di Liga Indonesia.
Fakta itu dituding menjadi salah satu penyebab panasnya tensi pertandingan, bahkan kedua suporter sudah saling lempar ejekan di media sosial.
Di kubu The Jakmania, netizen mengharapkan Persija bisa bermain di Jakarta, baik itu Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).
"Jika pertandingan PERSIJA vs anak emas pada 10MEI nanti tidak bisa main di JAKARTA,mulai kedepannya boikot laga timnas jika main di JAKARTA!Jangan di tonton,jangan di support,jangan di ramaikan! AMBIL SIKAP! @dikysoemarno @infokomjakmania @irlanalarancia17," tulis @ari***
"Kalo sampe gajadi main di jakarta, udh kebaca banget wkwk kekuatan pph erk," ungkap @iam***
