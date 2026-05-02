Jakmania Wajib Tahu! Tandang ke Markas Persijap Jepara, Persija Jakarta Kirim Pesan Penting

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjalani laga tandang melawan Persijap Jepara pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Mengingat laga tersebut adalah pertandingan tandang bagi Persija Jakarta, maka artinya Jakmania dilarang hadir langsung ke Gelora Bumi Kartini. Seperti diketahui, larangan suporter tim tamu masih berlaku pada kompetisi musim ini.

Maka dari itu, Persija Jakarta mengimbau kepada Jakmania agar menahan diri untuk datang langsung ke stadion. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berharap Jakmania mematuhi aturan yang ada.

“Laga Persijap Jepara vs Persija pada Senin, 4 Mei 2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini digelar tanpa suporter tim tamu,” tulis Persija Jakarta dalam akun instagramnya, Sabtu (2/5/2026).

“Diimbau kepada Jakmania untuk tidak datang ke stadion dan tetap memberikan dukungan dari rumah demi menjaga ketertiban bersama. Doa dan dukungan kalian akan selalu jadi kekuatan Persija berjuang di lapangan!,” sambungnya.

Laga tersebut terbilang krusial bagi kedua kesebelasan. Baik Persijap Jepara dan Persija Jakarta mengusung misi yang sama, yakni kemenangan, guna memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League 2025/2026.

Persija Jakarta saat ini menempati posisi ketiga pada papan klasemen sementara dengan koleksi 62 poin, terpaut enam angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang sedang memimpin klasemen. Secara matematis, Macan Kemayoran masih punya asa untuk mengkudeta dua rivalnya tersebut.

Namun memang, misi tersebut agak berat. Satu yang pasti, Persija Jakarta wajib memenangi empat laga tersisa musim ini, sembari berharap Persib Bandung dan Borneo FC setidaknya tersandung dalam tiga dari empat laga tersisa.

Sementara Persijap Jepara, mereka saat ini berada di posisi ke-13 dengan 31 poin. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu boleh dikatakan belum aman dari zona degradasi.