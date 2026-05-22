Best XI Championship 2025/2026 Versi JawaPos.com: PSS Sleman dan Barito Putera Mendominasi, Andik Vermansah Kapten

JawaPos.com - Seiring berakhirnya Championship 2025/2026, kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini menghadirkan persaingan ketat hingga pekan terakhir. Sejumlah pemain tampil menonjol dan menjadi sosok pembeda bagi timnya masing-masing, baik dalam perebutan posisi papan atas maupun perjalanan menuju tangga juara. Puncaknya, Garudayaksa FC sukses menutup musim dengan gelar juara setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang kompetisi.

Melalui pemantauan sepanjang musim, evaluasi performa, kontribusi di lapangan, konsistensi permainan, serta catatan statistik, JawaPos.com merangkum pemain-pemain terbaik yang dinilai paling layak masuk dalam Best XI Championship 2025/2026 versi redaksi. Penilaian dilakukan berdasarkan pengaruh pemain terhadap tim, kualitas performa individu, serta konsistensi yang mereka tunjukkan sepanjang musim.

“Best XI Championship 2025/2026 versi JawaPos.com bukan sekadar daftar pemain terbaik. Ini adalah hasil pengamatan, data, statistik, dan penilaian mendalam sepanjang musim. Championship merupakan kompetisi dengan intensitas tinggi dan persaingan yang sangat ketat. Karena itu, kami ingin memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu menjaga konsistensi sekaligus menghadirkan perspektif objektif bagi para pencinta sepak bola,” ujar Pemimpin Redaksi JawaPos.com, Edy Pramana.

Operator kompetisi, I.League, sedianya telah mengeluarkan 11 pemain terbaik Championship musim ini. Pemilihan terbaik tersebut berdasarkan penilaian technical study group (TSG) sepanjang kompetisi berlangsung.

Namun, JawaPos.com mencoba untuk merangkum berdasarkan pandangannya. Terdapat 11 pemain yang layak masuk tim impian Championship 2025/2026. PSS Sleman dan Barito Putera menjadi klub penyumbang terbanyak yang masuk tim terbaik Championship musim ini.

Dari penjaga gawang, Ikram Al Giffari layak dinobatkan sebagai kiper utama. Pemain klub Bekasi City itu tampil impresif di musim ini, meski timnya tidak promosi ke Super League musim depan.

Ikram Algiffari mencatat tujuh cleansheet dalam 20 pertandingan bersama Bekasi City. Kiper berusia 19 tahun itu sukses membuktikan bahwa dirinya adalah investasi masa depan Timnas Indonesia.

Bergeser ke lini belakang, dihuni Aditiya Daffa (Barito Putera), Fabiano Beltrame (Barito Putera), Arthur Vieira (Persipura Jayapura), dan Alfin Kelilauw (Garudayaksa FC). Keempat pemain tersebut tampil cukup impresif sepanjang musim.

Aditiya Daffa tampil cukup solid di sisi kanan pertahanan Barito Putera dengan mencatat 23 penampilan. Begitu juga dengan Fabiano Beltrame yang tampil solid bersama Laskar Antasari -julukan Barito Putera- dan berkontribusi empat gol serta dua assist dari 23 penampilan. Tapi sayang, kedua pemain itu belum berhasil membawa timnya promosi.