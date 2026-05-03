Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 15.27 WIB

Time Will Tell! Curhat Milos Raickovic Usai Borong 2 Gol Buat Persebaya Surabaya ke Gawang PSBS Biak

Perjuangan Milos Raickovic mencetak gol ke gawang PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com — Selebrasi menunjuk pergelangan tangan dari Milos Raickovic langsung mencuri perhatian saat Persebaya Surabaya menghajar PSBS Biak 4-0. Aksi itu bukan sekadar gaya, melainkan pesan dalam yang ia tujukan untuk dirinya sendiri dan semua orang yang menyaksikan.

Gelandang asal Montenegro itu akhirnya buka suara usai laga pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu petang. Ia menyebut selebrasi tersebut sebagai simbol keyakinan terhadap proses dan waktu.

"Waktu akan menunjukkan kualitasmu. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal kehidupan," kata Raickovic dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Kalimat itu menjadi penegasan performa di lapangan hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang seorang pemain.

Dalam pertandingan tersebut, Raickovic tampil luar biasa dengan mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun, ia justru meredam euforia dengan menekankan pentingnya kolektivitas tim.

Menurutnya, kontribusi individu tidak ada artinya tanpa kerja sama yang solid dari seluruh pemain. Ia menilai kemenangan dan konsistensi tim jauh lebih berharga dibanding pencapaian pribadi.

"Saya tentu senang dengan dua gol hari ini. Tapi seperti yang saya katakan, hal terpenting adalah clean sheet ketiga berturut-turut dan kemenangan ketiga berturut-turut," ucapnya.

Pernyataan itu mencerminkan mentalitas tim yang kini semakin matang di bawah tekanan kompetisi.

Persebaya Surabaya memang menunjukkan performa yang semakin stabil dalam beberapa pekan terakhir.

