Gelandang Persebaya Milos Raickovic Bongkar Arti Selebrasi Tunjuk Pergelangan Tangan, Maknanya Ternyata Sangat Dalam

Milos Raickovic melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (2/5). (ANTARA/Rizal Hanafi)
JawaPos,com-Gelandang Persebaya Surabaya Milos Raickovic mengungkapkan makna selebrasi menunjuk pergelangan tangan yang dilakukannya saat timnya menang 4-0 lawan PSBS Biak dalam laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026.
"Waktu akan menunjukkan kualitasmu. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal kehidupan," kata Raickovic dalam konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu petang (2/5).
Meskipun dalam pertandingan tersebut mencetak dua gol, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, ia menegaskan pencapaian individu bukanlah hal utama baginya.
Menurut dia, kemenangan tim dan keberhasilan mempertahankan catatan nirbobol menjadi hal yang jauh lebih penting. "Saya tentu senang dengan dua gol hari ini. Tapi seperti yang saya katakan, hal terpenting adalah clean sheet ketiga berturut-turut dan kemenangan ketiga berturut-turut," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan laga melawan PSBS Biak tidak berjalan mudah, terutama pada babak pertama ketika Persebaya kesulitan memanfaatkan sejumlah peluang yang tercipta. Raickovic bahkan memberikan apresiasi terhadap penampilan kiper tim tamu yang tampil solid sepanjang paruh pertama.
"Sebelum laga, kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah. Di babak pertama kami punya banyak peluang dan kiper mereka sangat bagus," tuturnya.
Menurut dia, situasi mulai berubah setelah Persebaya mampu mencetak gol pembuka pada babak kedua, lewat golnya dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Moreira. Gol tersebut membuat permainan tim menjadi lebih terbuka dan meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. "Ketika kami mencetak gol, permainan menjadi jauh lebih mudah," tuturnya.
Raickovic menilai tren positif yang tengah dijalani Persebaya tidak terlepas dari peningkatan performa tim dari pekan ke pekan. Ia menyebut konsistensi itu lahir dari kerja keras seluruh pemain selama menjalani sesi latihan.
