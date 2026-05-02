Meroket ke Peringkat 4! Update Klasemen Persebaya Surabaya usai Gasak PSBS Biak 4-0

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya benar-benar menunjukkan taringnya saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5), Green Force menang telak 4-0 dan langsung meroket ke peringkat 4 klasemen.
Kemenangan ini terasa spesial karena datang setelah babak pertama berjalan alot tanpa gol. Namun begitu masuk babak kedua, Persebaya Surabaya seperti menemukan ritme permainan terbaiknya.
Sejak menit awal, Persebaya Surabaya langsung mencoba menekan lewat peluang Milos Raickovic pada menit ke-5 meski masih diblok lini belakang lawan. PSBS Biak sempat memberi ancaman melalui Mohcine Hassan Nader, tetapi peluang tersebut masih mampu diamankan.
Jual beli serangan terus terjadi sepanjang babak pertama dengan intensitas cukup tinggi. Beberapa peluang emas dari Risto Mitrevski, Toni Firmansyah, hingga Mihailo Perovic belum mampu mengubah skor.
PSBS Biak juga bukan tanpa perlawanan meski lebih banyak tertekan. Serangan-serangan mereka kerap merepotkan, tetapi penyelesaian akhir masih jauh dari kata efektif.
Memasuki babak kedua, perubahan strategi langsung terlihat dari Persebaya Surabaya. Masuknya Bruno Moreira dan Malik Risaldi membawa warna baru dalam permainan yang lebih agresif dan tajam.
Hasilnya langsung terasa di menit ke-52 ketika Milos Raickovic membuka keunggulan. Gol tersebut lahir dari kerja sama apik dengan Bruno Moreira yang menjadi kreator serangan.
Tak butuh waktu lama, Raickovic kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65. Kali ini dia memanfaatkan assist Malik Risaldi untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.
Keunggulan dua gol membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri dalam menguasai permainan. PSBS Biak semakin kesulitan keluar dari tekanan dan hanya sesekali mengandalkan serangan balik.
