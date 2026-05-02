Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 00.37 WIB

Hancur Lebur! Persebaya Surabaya Bantai PSBS Biak 4-0 di Gelora Bung Tomo

Selebrasi pemain Persebaya Surabaya usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya benar-benar menunjukkan wajah berbeda saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), Green Force mengamuk dan menang telak 4-0.

Kemenangan ini terasa spesial karena Persebaya Surabaya sempat dibuat frustrasi sepanjang babak pertama. Namun, ledakan di babak kedua menjadi bukti kualitas dan mentalitas tim asuhan Bernardo Tavares.

Sejak menit awal, Persebaya Surabaya langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama hadir lewat Milos Raickovic pada menit ke-5, tetapi masih mampu diblok pemain bertahan PSBS Biak.

PSBS Biak bukan tanpa perlawanan dan sempat mengancam lewat Mohcine Hassan Nader pada menit ke-9. Bahkan, peluang itu lahir dari kreativitas Iqbal Hadi Perdana yang cukup merepotkan lini tengah Persebaya Surabaya.

Persebaya Surabaya terus menekan dengan variasi serangan yang cukup rapi. Risto Mitrevski, Paulo Gali, hingga Toni Firmansyah silih berganti mencoba peruntungan, meski belum membuahkan hasil.

Francisco Rivera menjadi motor serangan yang aktif menciptakan peluang sepanjang babak pertama. Namun, rapatnya pertahanan PSBS Biak membuat setiap peluang selalu gagal dikonversi menjadi gol.

Memasuki pertengahan babak pertama, intensitas pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling jual beli serangan meski penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama.

PSBS Biak juga beberapa kali mengancam melalui Mohcine Hassan Nader. Namun, lini belakang Persebaya Surabaya tetap disiplin dan mampu meredam ancaman tersebut.

Menit ke-22 menjadi salah satu momen penting saat Persebaya Surabaya menciptakan tiga peluang beruntun. Sayangnya, eksekusi akhir dari Risto Mitrevski dan Toni Firmansyah masih belum menemui sasaran.

Ketegangan sempat memuncak saat Mohcine Hassan Nader menerima kartu kuning pada menit ke-26. Tak lama berselang, Arief Catur Pamungkas juga mendapatkan kartu kuning dari wasit.

Artikel Terkait
Jakmania Wajib Tahu! Tandang ke Markas Persijap Jepara, Persija Jakarta Kirim Pesan Penting - Image
Sepak Bola Indonesia

Jakmania Wajib Tahu! Tandang ke Markas Persijap Jepara, Persija Jakarta Kirim Pesan Penting

Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.32 WIB

Magis Throw-in Persebaya Surabaya! Catur dan Rivera Jadi Senjata Rahasia Hadapi Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
Sepak Bola Indonesia

Magis Throw-in Persebaya Surabaya! Catur dan Rivera Jadi Senjata Rahasia Hadapi Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

Sabtu, 4 April 2026 | 15.43 WIB

Persebaya Vs Persita: Bernardo Tavares Waspadai Transisi Cepat Pendekar Cisadane - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Vs Persita: Bernardo Tavares Waspadai Transisi Cepat Pendekar Cisadane

Sabtu, 4 April 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

