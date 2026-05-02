Hancur Lebur! Persebaya Surabaya Bantai PSBS Biak 4-0 di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Persebaya Surabaya benar-benar menunjukkan wajah berbeda saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026), Green Force mengamuk dan menang telak 4-0.

Kemenangan ini terasa spesial karena Persebaya Surabaya sempat dibuat frustrasi sepanjang babak pertama. Namun, ledakan di babak kedua menjadi bukti kualitas dan mentalitas tim asuhan Bernardo Tavares.

Sejak menit awal, Persebaya Surabaya langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama hadir lewat Milos Raickovic pada menit ke-5, tetapi masih mampu diblok pemain bertahan PSBS Biak.

PSBS Biak bukan tanpa perlawanan dan sempat mengancam lewat Mohcine Hassan Nader pada menit ke-9. Bahkan, peluang itu lahir dari kreativitas Iqbal Hadi Perdana yang cukup merepotkan lini tengah Persebaya Surabaya.

Persebaya Surabaya terus menekan dengan variasi serangan yang cukup rapi. Risto Mitrevski, Paulo Gali, hingga Toni Firmansyah silih berganti mencoba peruntungan, meski belum membuahkan hasil.

Francisco Rivera menjadi motor serangan yang aktif menciptakan peluang sepanjang babak pertama. Namun, rapatnya pertahanan PSBS Biak membuat setiap peluang selalu gagal dikonversi menjadi gol.

Memasuki pertengahan babak pertama, intensitas pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling jual beli serangan meski penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama.

PSBS Biak juga beberapa kali mengancam melalui Mohcine Hassan Nader. Namun, lini belakang Persebaya Surabaya tetap disiplin dan mampu meredam ancaman tersebut.

Menit ke-22 menjadi salah satu momen penting saat Persebaya Surabaya menciptakan tiga peluang beruntun. Sayangnya, eksekusi akhir dari Risto Mitrevski dan Toni Firmansyah masih belum menemui sasaran.