Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.02 WIB

Tak Pernah Kalah! Rekor Bernardo Tavares Senjata Rahasia Persebaya Surabaya Bungkam PSBS Biak di GBT

Bernardo Tavares memberi instruksi kepada pemain Persebaya Surabaya. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares memberi instruksi kepada pemain Persebaya Surabaya. (Persebaya)

JawaPos.com–Rekor tak terkalahkan Bernardo Tavares saat menghadapi PSBS Biak menjadi modal berharga bagi Persebaya Surabaya jelang duel pekan ke-31 Super League 2025/2026. Catatan itu bukan sekadar statistik, tapi sinyal kuat jika Green Force punya peluang besar mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Saat masih menangani PSM Makassar, pelatih asal Portugal itu mencatat dua pertemuan melawan PSBS Biak tanpa kekalahan. Rinciannya, satu kemenangan dan satu hasil imbang, dengan koleksi tiga gol serta hanya kebobolan dua gol.

Catatan tersebut menunjukkan pendekatan taktik Tavares cukup efektif dalam meredam permainan tim berjuluk Badai Pasifik, PSBS. Konsistensi ini pun berpotensi berlanjut saat dia kini memimpin Persebaya Surabaya dalam situasi yang jauh lebih kompetitif.

Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (2/5) sore. Laga ini menjadi momentum penting bagi Green Force untuk menjaga tren positif sekaligus mempertegas dominasi di kandang.

Meski unggul secara statistik dan performa, Tavares tetap mengingatkan para pemainnya agar tidak lengah. Dia menegaskan pentingnya menjaga sikap rendah hati menghadapi lawan yang secara klasemen berada di bawah.

”Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers.

PSBS Biak memang tengah terpuruk di papan bawah klasemen dengan catatan baru empat kemenangan sepanjang musim. Namun kondisi tersebut justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil habis-habisan tanpa tekanan.

Situasi seperti ini sering kali menjadi jebakan bagi tim unggulan yang terlalu percaya diri. Tavares tampaknya paham betul potensi ancaman tersebut dan tidak ingin anak asuhnya terjebak dalam skenario yang merugikan.

”Kami harus fokus pada diri sendiri. Menjalankan rencana permainan, mengikuti instruksi, dan memberikan yang terbaik, baik secara mental maupun dalam permainan,” jelas Bernardo Tavares.

Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Bonek Siap Rayakan Pesta Gol di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSBS Biak! Bonek Siap Rayakan Pesta Gol di GBT

Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.28 WIB

The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak

Sabtu, 2 Mei 2026 | 16.35 WIB

Bukan Cuma Bruno Moreira! Daftar 6 Bintang Persebaya Surabaya Kontraknya Habis Pertengahan 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Cuma Bruno Moreira! Daftar 6 Bintang Persebaya Surabaya Kontraknya Habis Pertengahan 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.33 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

