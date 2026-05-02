Bukan Cuma Bruno Moreira! Daftar 6 Bintang Persebaya Surabaya Kontraknya Habis Pertengahan 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi situasi menarik jelang akhir musim Super League 2025/2026. Bukan hanya soal persaingan di klasemen, tetapi juga masa depan enam pemain penting yang kontraknya akan habis pada pertengahan 2026.

Nama-nama besar seperti Bruno Moreira hingga Ernando Ari masuk dalam daftar tersebut.

Situasi ini membuat setiap pertandingan tersisa, termasuk laga melawan PSBS Biak, menjadi ajang pembuktian sekaligus penentu nasib mereka.

Total ada enam pemain yang masa baktinya segera berakhir, yakni Francisco Rivera, Bruno Moreira, Riyan Ardiansyah, Ernando Ari, Pedro Matos, dan Andhika Ramadhani.

Mereka menempati posisi vital di dalam tim, mulai dari lini depan hingga penjaga gawang.

Francisco Rivera yang berposisi sebagai gelandang serang memiliki nilai pasar Rp 6,95 miliar dan kontraknya habis pada 31 Mei 2026.

Sementara Bruno Moreira sebagai kapten tim juga memiliki nilai serupa dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Green Force.

Di sektor sayap, Riyan Ardiansyah juga masuk dalam daftar yang akan kembali dari pinjaman Malut United dengan nilai pasar Rp 1,74 miliar. Pemain lokal ini kerap menjadi pelapis penting yang memberikan warna berbeda saat dibutuhkan.