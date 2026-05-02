Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.33 WIB

Bukan Cuma Bruno Moreira! Daftar 6 Bintang Persebaya Surabaya Kontraknya Habis Pertengahan 2026

Bruno Moreira berjanji membawa kemenangan untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC di Bali. (Persebaya) - Image

Bruno Moreira berjanji membawa kemenangan untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC di Bali. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi situasi menarik jelang akhir musim Super League 2025/2026. Bukan hanya soal persaingan di klasemen, tetapi juga masa depan enam pemain penting yang kontraknya akan habis pada pertengahan 2026.

Nama-nama besar seperti Bruno Moreira hingga Ernando Ari masuk dalam daftar tersebut.

Situasi ini membuat setiap pertandingan tersisa, termasuk laga melawan PSBS Biak, menjadi ajang pembuktian sekaligus penentu nasib mereka.

Total ada enam pemain yang masa baktinya segera berakhir, yakni Francisco Rivera, Bruno Moreira, Riyan Ardiansyah, Ernando Ari, Pedro Matos, dan Andhika Ramadhani.

Mereka menempati posisi vital di dalam tim, mulai dari lini depan hingga penjaga gawang.

Francisco Rivera yang berposisi sebagai gelandang serang memiliki nilai pasar Rp 6,95 miliar dan kontraknya habis pada 31 Mei 2026.

Sementara Bruno Moreira sebagai kapten tim juga memiliki nilai serupa dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Green Force.

Di sektor sayap, Riyan Ardiansyah juga masuk dalam daftar yang akan kembali dari pinjaman Malut United dengan nilai pasar Rp 1,74 miliar. Pemain lokal ini kerap menjadi pelapis penting yang memberikan warna berbeda saat dibutuhkan.

Untuk posisi penjaga gawang, ada dua nama yang sama-sama berstatus penting, yakni Ernando Ari dan Andhika Ramadhani.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek  - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Starter, Ernando Ari Cadangan! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak Versi Bonek 

Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.20 WIB

Bruno Moreira Terdepak! Francisco Rivera Top Skor Baru Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Terdepak! Francisco Rivera Top Skor Baru Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026

Jumat, 1 Mei 2026 | 22.36 WIB

Masa Bakti Bruno Moreira Bukan Habis 30 April 2026! Ini Detail Baru Kontrak Kapten Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Masa Bakti Bruno Moreira Bukan Habis 30 April 2026! Ini Detail Baru Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jumat, 1 Mei 2026 | 20.55 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore