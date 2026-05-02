Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Badai Pasifik Kebobolan 21 Gol di 5 Laga Terakhir!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berpeluang besar mengamankan poin penuh saat menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5/2026). Laga di Stadion Gelora Bung Tomo ini jadi momentum penting bagi Green Force untuk menjaga tren positif di penghujung musim.

Performa Persebaya Surabaya tengah menanjak dalam dua laga terakhir yang berakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan. Skuad asuhan Bernardo Tavares sukses melibas Arema FC 4-0 dan Malut United 2-0.

Hasil tersebut bukan sekadar kemenangan biasa, melainkan bukti solidnya lini pertahanan dan tajamnya serangan. Kombinasi lini tengah hingga depan terlihat semakin padu jelang fase krusial kompetisi.

Sebaliknya, PSBS Biak datang dengan kondisi yang jauh dari ideal. Tim berjuluk Badai Pasifik itu kini berada di ambang degradasi setelah delapan kekalahan beruntun yang menghantam mental dan performa mereka.

Lebih parah lagi, PSBS Biak telah kebobolan 21 gol hanya dalam lima laga terakhir. Catatan itu menunjukkan betapa rapuhnya lini belakang mereka saat menghadapi tekanan dari tim lawan.

Situasi tersebut membuat peluang Persebaya Surabaya untuk menang semakin terbuka lebar. Apalagi, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri yang selalu memberikan energi tambahan.

Meski diunggulkan, Bernardo Tavares memilih tetap merendah dan meminta timnya tidak terlena. Ia menilai PSBS Biak justru bisa berbahaya karena bermain tanpa beban.

“Kami harus tetap rendah hati. PSBS Biak bermain tanpa beban. Meski mereka berada dalam situasi sulit, itu justru bisa membuat mereka tampil lebih lepas. Karena itu kami harus menghormati mereka,” ujarnya.

Peringatan itu cukup beralasan mengingat tim yang tertekan sering kali tampil lebih berani. Kondisi “nothing to lose” bisa membuat PSBS Biak bermain lebih agresif dan tidak terduga.