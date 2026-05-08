Andika Rachmansyah
Sabtu, 9 Mei 2026 | 04.08 WIB

Hasil Super League: Dewa United Hempas PSBS Biak ke Jurang Degradasi, Pesta Gol 5-0, Alex Martins Hattrick!

Penyerang Dewa United Alex Martins. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United menang telak 5-0 atas PSBS Biak di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Striker asal Brasil, Alex Martins, menjadi pembeda dalam kemenangan Dewa United atas PSBS Biak. Pasalnya, bomber berusia 32 tahun itu mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Hasilnya, tim berjuluk Banten Warriors itu sukses membuka keran gol cepat atas PSBS Biak lewat gol Alex Martins pada menit keempat.

PSBS Biak mencoba untuk merespons gol cepat tersebut. Akan tetapi, skuad Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- masih cukup kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Dewa United.

Sementara Dewa United cukup nyaman melancarkan ancaman ke gawang PSBS Biak. Beberapa peluang berhasil mereka ciptakan, salah satunya pada menit ke-27 lewat tendangan Noah Sadaoui yang masih belum tepat sasaran.

Meski mendominasi permainan, namun tidak ada tambahan gol yang berhasil diciptakan Dewa United hingga babak pertama berakhir. Banten Warriors untuk sementara unggul tipis 1-0 atas PSBS Biak.

Babak Kedua

Selepas turun minum, Dewa United tidak menurunkan irama permainannya. Tim polesan Jan Olde Riekerink itu sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-50 lewat sontekan Taisei Marukawa, pemain yang baru masuk di babak kedua.

