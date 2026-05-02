Ada Isu Tunggakan Gaji Pemain, PSBS Tatap Bakal Tampil Maksimal Lawan Persebaya

JawaPos.com–Pelatih PSBS Biak Kahudi Widodo menyatakan ingin tampil maksimal lawan Persebaya Surabaya. Namun dia bersikap realistis di tengah kondisi negatif pada laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5).

”Kami ingin bermain maksimal bersama sepanjang pertandingan. Kita lihat hasilnya nanti,” kata Kahudi seperti dilansir dari Antara di Stadion Gelora Bung Tomo.

”Tapi kami realistis dengan kondisi saat ini. Kami tidak akan terlalu jauh memikirkan hasil,” imbuh dia.

PSBS tengah berada dalam kondisi negatif berupa 13 pertandingan tanpa kemenangan bersamaan dengan kencangnya isu tunggakan gaji yang dialami para pemain hingga staf klub. Kendati demikian, Kahudi menyerukan agar para pemain bisa bersikap penuh tanggung jawab sebagai seorang pemain profesional.

”Kami sudah berlatih dan saya melihat ada aspek yang perlu dibangun agar pemain bisa tampil maksimal saat melawan Persebaya,” ungkap Kahudi Widodo.

Terlebih lagi, PSBS dihadapkan tuntutan wajib meraih tiga poin penuh jika ingin terhindar dari kepastian degradasi lebih awal. Pasalnya PSBS saat ini menempati dasar klasemen dengan koleksi 18 poin dan hanya memiliki empat laga tersisa untuk mengejar marjin sebelas poin dari zona aman.

Kahudi mengingatkan para pemain harus memiliki aspek mental yang kuat agar bisa bermain baik menghadapi tim sekelas Persebaya. Menurut dia, pertandingan kontra Persebaya bisa menjadi jalan keluar bagi para pemain untuk unjuk gigi dan meraih kesempatan lain apabila harus berpisah dari PSBS.

”Pertandingan melawan tim besar seperti Persebaya menjadi motivasi tersendiri bagi pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Mereka masih punya masa depan untuk dilihat banyak orang,” ujar Kahudi