Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Nilai Pertandingan Lawan PSBS sebagai Laga Berbahaya

JawaPos.com-Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5) besok, sebagai laga yang berbahaya.
’’Ini pertandingan yang berbahaya karena kami baru saja meraih kemenangan bagus, sementara lawan datang dengan hasil buruk. Namun mereka tetap tim yang bagus dan memiliki peluang-peluang yang oke,” kata Tavares saat konferensi pers prapertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (1/5).
Tavares merujuk pada kemenangan 4-0 yang berhasil dibukukan Persebaya dalam laga tandang kontra Arema FC, yang diungsikan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa (28/4) lalu, sedangkan PSBS pada hari yang sama luluh lantak 0-7 saat menjamu Malut United.
Menurut pelatih asal Portugal itu hasil kontras kedua tim di laga sebelumnya bisa menjadi jebakan jika tidak disikapi dengan baik oleh para pemain. Ia juga meminta para pemain Persebaya tidak menjadikan posisi PSBS di dasar klasemen sementara sebagai tolok ukur kekuatan lawan.
Tavares menegaskan Bajol Ijo harus melihat PSBS sebagai tim yang ingin bangkit, bukan sekadar tim di posisi terakhir, karena PSBS Biak memiliki harga diri dan akan bermain dengan intensitas tinggi serta fokus penuh.
Bahkan, kata dia, PSBS Biak berpotensi tampil tanpa tekanan dan justru bisa menyulitkan Persebaya sepanjang pertandingan. ’’Mereka tidak akan merasa rugi apa pun dan akan bermain tanpa tekanan. Kami tidak boleh lengah karena apa yang kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu di pertandingan besok,” ujarnya.
Terlebih lagi, PSBS sebetulnya dihadapkan beban wajib menang jika ingin tetap berkiprah di kasta tertinggi musim depan, mengingat mereka kini terpaut sebelas poin dari zona aman dengan musim hanya menyisakan empat pertandingan.
