Satu Tekad Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas, Fokus Bawa Persija Jakarta Sapu Bersih Empat Laga Sisa 

Shayne Pattynama dan Dony Tri fokus bawa Persija Jakarta sapu bersih 4 laga sisa Super League 2025/2026, kejar juara dengan hasil maksimal. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Dua bintang Persija Jakarta, Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas, memiliki tekad yang sama di empat laga sisa Super League 2025/2026. Keduanya bertekad menyapu bersih empat laga tersebut dengan hasil kemenangan.
Kompetisi Super League 2025/2026 memasuki pekan-pekan krusial. Masing-masing tim termasuk Persija Jakarta hanya tinggal menyisakan empat laga tersisa.
Persija Jakarta dalam motivasi tinggi menatap empat pertandingan sisa tersebut. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang telak 4-0 atas Pesis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026.
Kemenangan telak tersebut membuat skuad Macan Kemayoran percaya diri, tak terkecuali Shayne. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menatap empat laga tersisa dengan tekad kuat menyapu bersih setiap poin.
“Itu pertandingan yang bagus, kami menang 4-0 tanpa kebobolan. Masih ada empat pertandingan lagi, dan itu seperti empat final bagi kami,” kata Shayne, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Persija Jakarta masih terkunci di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 62 poin, terpaut enam angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang memuncaki klasemen.
Secara matematis, di empat laga tersisa yang ada, Macan Kemayoran masih punya peluang untuk melesat ke puncak.
Namun agaknya misi tersebut cukup berat. Persija Jakarta wajib menyapu bersih empat pertandingan tersisa dengan hasil kemenangan, sembari berharap Persib Bandung dan Borneo FC terpeleset.
Dony menilai peluang untuk meraih poin maksimal tetap terbuka lebar. Meski demikian, ia menyadari setiap laga selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itu, ia memilih untuk tetap fokus menjalani pertandingan satu per satu.
“Sisa empat pertandingan lagi, tetapi kami fokus satu pertandingan demi satu pertandingan untuk memenangkan pertandingan,” tegas Dony.
