4 Laga Penentu Mei 2026! Ini Jalan Terakhir Persebaya Surabaya Menembus Papan Atas Super League

Persebaya Surabaya menghadapi jadwal padat penentu posisi di papan atas Super League 2025/2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memasuki fase krusial pada Mei 2026 dengan jadwal padat yang bisa menjadi penentu nasib mereka di papan klasemen. Empat pertandingan tersisa bukan sekadar rutinitas, tapi peluang terakhir untuk mengunci posisi elite di akhir musim.
Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026) sore. Laga ini di atas kertas menguntungkan, namun situasi tim ternyata jauh dari kata ideal.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak menutup kondisi sebenarnya yang sedang dihadapi timnya. Jadwal yang terlalu rapat membuat persiapan teknis tidak berjalan seperti biasanya.
“Tentang jadwal padat, tugas kami sekarang adalah mencoba pulih dengan cepat untuk melihat pemain mana yang siap. Sejujurnya kami tidak akan punya banyak waktu karena besok kami melakukan perjalanan, lusa kami pemulihan,” ujar pelatih asal Portugal itu.
Kondisi ini memaksa tim pelatih mengubah prioritas jelang pertandingan. Fokus utama kini bukan lagi mengasah taktik, melainkan menjaga kebugaran pemain agar tetap kompetitif di lapangan.
“Beberapa pemain yang tidak main hari ini mungkin akan berlatih, tapi kami tidak punya banyak pemain jadi kami tidak bisa melakukan banyak hal taktis. Setelah itu kami ada latihan resmi,” imbuhnya.
Dengan waktu yang terbatas, Persebaya Surabaya tak punya banyak pilihan selain memaksimalkan sumber daya yang ada. Situasi ini jelas bukan skenario ideal untuk tim yang sedang berburu posisi papan atas.
“Jadi ini bukan waktu ideal yang kami inginkan untuk persiapan, tapi kami akan mencoba melakukan yang terbaik,” kata Bernardo Tavares.
Di tengah keterbatasan tersebut, Persebaya Surabaya tetap membawa modal penting berupa kepercayaan diri tinggi. Kemenangan telak 4-0 atas Arema FC pada laga sebelumnya menjadi bukti performa tim sedang menanjak.
