Bruno Moreira Terdepak! Francisco Rivera Top Skor Baru Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026

JawaPos.com–Dominasi lini serang Persebaya Surabaya mulai mengalami pergeseran menarik di pengujung Super League 2025/2026. Nama Francisco Rivera kini muncul sebagai aktor utama yang menggeser peran kapten tim.

Gelandang asal Meksiko itu tampil luar biasa hingga pekan ke-30 dengan torehan 10 gol yang membuatnya menjadi top skor sementara Green Force musim ini. Catatan tersebut menempatkannya di atas Bruno Moreira yang sebelumnya konsisten menjadi tumpuan lini depan.

Performa Rivera semakin mencuri perhatian setelah mencetak brace ke gawang Arema FC dalam Derbi Jawa Timur. Dua gol tersebut bukan hanya memastikan kemenangan telak, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai motor serangan paling mematikan.

Tak berhenti di situ, kontribusi Rivera juga terlihat dari lima assist yang dia bukukan sepanjang musim ini. Efektivitasnya di depan gawang pun tinggi dengan 20 tembakan tepat sasaran dari total 36 percobaan.

Sementara itu, Bruno Moreira masih membayangi di posisi kedua daftar top skor tim dengan sembilan gol dan empat assist. Namun, penurunan produktivitas mulai terasa setelah terakhir kali mencetak gol saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-24.

Setelah laga tersebut, Bruno sempat absen dalam empat pertandingan akibat masalah kebugaran. Kondisi ini sedikit banyak memengaruhi ritme permainan serta kontribusinya di lini depan.

Di bawah dua nama tersebut, kontribusi gol Persebaya Surabaya juga datang dari Gali Freitas dengan enam gol dan Mihailo Perovic yang mengoleksi lima gol. Sementara Leo Lelis dan Risto Mitrevski turut menyumbang masing-masing tiga dan dua gol.

Konsistensi Rivera musim ini bahkan melampaui catatannya pada musim lalu. Saat itu, dia hanya mampu mencetak delapan gol dan tujuh assist, sedangkan musim ini potensinya masih terbuka lebar dengan empat laga tersisa.