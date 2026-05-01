Ini Bukan Waktu Ideal! Pengakuan Jujur Bernardo Tavares Bongkar Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak

Bernardo Tavares memberikan instruksi kepada pemain Persebaya Surabaya jelang laga penting di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya menghadapi tantangan serius jelang laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 saat menjamu PSBS Biak. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu (2/5) sore itu seharusnya jadi momentum penting untuk mengamankan poin penuh.
Di atas kertas, Green Force memang lebih diunggulkan dalam duel ini. Namun, kondisi internal tim ternyata tidak sepenuhnya ideal untuk menghadapi pertandingan krusial tersebut.
Pelatih Bernardo Tavares secara terbuka membongkar situasi yang terjadi di ruang ganti timnya. Dia mengakui jadwal pertandingan yang padat membuat waktu persiapan menjadi sangat terbatas.
”Tentang jadwal padat, tugas kami sekarang adalah mencoba pulih dengan cepat untuk melihat pemain mana yang siap. Sejujurnya kami tidak akan punya banyak waktu karena besok kami melakukan perjalanan, lusa kami pemulihan,” ujar pelatih asal Portugal itu.
Situasi ini memaksa tim pelatih untuk mengubah pendekatan secara signifikan. Alih-alih fokus pada strategi dan taktik, kondisi fisik pemain kini menjadi prioritas utama.
Tavares menegaskan keterbatasan jumlah pemain juga menjadi kendala tambahan. Hal itu membuat sesi latihan tak bisa dimaksimalkan seperti yang diharapkan dalam situasi normal.
”Beberapa pemain yang tidak main hari ini mungkin akan berlatih, tapi kami tidak punya banyak pemain jadi kami tidak bisa melakukan banyak hal taktis. Setelah itu kami ada latihan resmi,” imbuh Bernardo Tavares.
Dengan waktu yang sangat sempit, Persebaya Surabaya praktis hanya bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Tidak ada ruang untuk eksperimen taktik yang kompleks menjelang laga penting ini.
”Jadi ini bukan waktu ideal yang kami inginkan untuk persiapan, tapi kami akan mencoba melakukan yang terbaik,” kata Bernardo Tavares.
