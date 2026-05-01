Update Klasemen Super League: Persib Rebut Puncak usai Comeback Dramatis!

JawaPos.com–Persib Bandung menunjukkan mental juara dalam laga penuh drama. Maung Bandung menaklukkan Bhayangkara FC dengan skor 4-2 pada pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4), Persib Bandung sukses membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol lebih dulu dari Bhayangkara FC pada laga super league.

Tuan rumah Bhayangkara FC membuka keunggulan cepat lewat Bernard Doumbia pada menit ke-6. Mousa Sidibe menggandakan skor di menit ke-26. Dalam posisi tertekan, Persib sempat kesulitan keluar dari tekanan dan membongkar pertahanan rapat Bhayangkara FC.

Namun, momentum mulai berubah menjelang akhir babak pertama. Federico Barba memperkecil ketertinggalan di masa injury time, sekaligus menjadi titik balik kebangkitan tim asuhan Bojan Hodak.

Memasuki babak kedua, Persib tampil jauh lebih agresif. Pergantian pemain dengan masuknya Layvin Kurzawa terbukti memberi dampak instan. Umpan silang bek asal Prancis itu langsung disambut tandukan Berguinho pada menit ke-49 untuk menyamakan skor menjadi 2-2.

Tak butuh waktu lama, Persib berbalik unggul. Pada menit ke-60, Beckham Putra Nugraha mencetak gol ketiga. Sepakannya sempat membentur pemain belakang Bhayangkara FC sebelum masuk ke gawang.

Keunggulan tersebut membuat permainan Persib semakin percaya diri. Meski Bhayangkara berupaya menekan untuk menyamakan kedudukan, lini belakang Maung Bandung tetap solid. Teja Paku Alam tampil gemilang dengan penyelamatan krusial di menit ke-77 saat menggagalkan peluang emas Mousa Sidibe.

Memasuki fase akhir pertandingan, Persib semakin nyaman mengendalikan tempo. Adam Alis Setyano kemudian memastikan kemenangan lewat gol keras di menit ke-89 yang membawa skor menjadi 4-2.