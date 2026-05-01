Update Klasemen Super League: Persib Rebut Puncak usai Comeback Dramatis!

Persib kembali memimpin perburuan gelar di puncak klasemen. (Dok. Persib)
JawaPos.com–Persib Bandung menunjukkan mental juara dalam laga penuh drama. Maung Bandung menaklukkan Bhayangkara FC dengan skor 4-2 pada pekan ke-30 Super League 2025/2026.
Bermain di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4), Persib Bandung sukses membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol lebih dulu dari Bhayangkara FC pada laga super league.
Tuan rumah Bhayangkara FC membuka keunggulan cepat lewat Bernard Doumbia pada menit ke-6. Mousa Sidibe menggandakan skor di menit ke-26. Dalam posisi tertekan, Persib sempat kesulitan keluar dari tekanan dan membongkar pertahanan rapat Bhayangkara FC.
Namun, momentum mulai berubah menjelang akhir babak pertama. Federico Barba memperkecil ketertinggalan di masa injury time, sekaligus menjadi titik balik kebangkitan tim asuhan Bojan Hodak.
Memasuki babak kedua, Persib tampil jauh lebih agresif. Pergantian pemain dengan masuknya Layvin Kurzawa terbukti memberi dampak instan. Umpan silang bek asal Prancis itu langsung disambut tandukan Berguinho pada menit ke-49 untuk menyamakan skor menjadi 2-2.
Tak butuh waktu lama, Persib berbalik unggul. Pada menit ke-60, Beckham Putra Nugraha mencetak gol ketiga. Sepakannya sempat membentur pemain belakang Bhayangkara FC sebelum masuk ke gawang.
Keunggulan tersebut membuat permainan Persib semakin percaya diri. Meski Bhayangkara berupaya menekan untuk menyamakan kedudukan, lini belakang Maung Bandung tetap solid. Teja Paku Alam tampil gemilang dengan penyelamatan krusial di menit ke-77 saat menggagalkan peluang emas Mousa Sidibe.
Memasuki fase akhir pertandingan, Persib semakin nyaman mengendalikan tempo. Adam Alis Setyano kemudian memastikan kemenangan lewat gol keras di menit ke-89 yang membawa skor menjadi 4-2.
Bhayangkara FC sebenarnya sempat mencetak gol di masa injury time melalui Dendy Sulistyawan. Namun, setelah tinjauan VAR, gol tersebut dianulir karena offside. Skor pun tetap 4-2 hingga peluit panjang dibunyikan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam