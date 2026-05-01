Ditempel Ketat Borneo FC, Bojan Hodak Optimistis Persib Bandung Rebut Gelar Juara Musim Ini

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan jawaban singkat namun tegas soal peluang tim asuhannya merebut gelar juara Super League musim ini. Hodak optimistis Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - akan memenangi perburuan gelar juara dari Borneo FC.

Persib Bandung mengukir hasil manis saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam WIB, Pangeran Biru menang comeback atas tuan rumah dengan skor 4-2.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan penting bagi Persib Bandung. Setelah terpeleset di dua laga sebelumnya dengan hasil imbang, Pangeran Biru akhirnya berhasil kembali ke jalur kemenangan.

Tambahan tiga poin ini membawa Persib Bandung kembali memimpin klasemen setelah sempat digusur Borneo FC. Tim polesan Hodak itu kini memimpin dengan koleksi 69 poin, sama seperti Pesut Etam - julukan Borneo FC - yang menempel ketat di posisi kedua.

Alih-alih tertekan dengan persaingan ketat tersebut, Hodak justru tetap tenang. Pelatih asal Kroasia itu optimis bisa membawa Persib Bandung meraih mahkota juara Super League 2025/2026.

“Saya selalu optimis di dalam hidup saya,” tegas Hodak dalam konferensi pers usai laga, dipetik Jumat (1/5/2026).

Persib Bandung dan Borneo FC boleh dibilang menjadi dua kandidat kuat untuk meraih gelar juara musim ini. Mengingat, kompetisi musim ini hanya tinggal menyisakan empat pertandingan saja. Dengan situasi tersebut, kedua kesebelasan wajib hukumnya untuk meraih kemenangan di empat laga tersisa.

Andai Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara musim ini, maka mereka bakal mengukir sejarah di era Liga Indonesia dengan hattrick juara. Sebelumnya, Pangeran Biru berhasil juara berturut-turut pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.