Ditempel Ketat Borneo FC, Bojan Hodak Optimistis Persib Bandung Rebut Gelar Juara Musim Ini

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan jawaban singkat namun tegas soal peluang tim asuhannya merebut gelar juara Super League musim ini. Hodak optimistis Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - akan memenangi perburuan gelar juara dari Borneo FC.
Persib Bandung mengukir hasil manis saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam WIB, Pangeran Biru menang comeback atas tuan rumah dengan skor 4-2.
Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan penting bagi Persib Bandung. Setelah terpeleset di dua laga sebelumnya dengan hasil imbang, Pangeran Biru akhirnya berhasil kembali ke jalur kemenangan.
Tambahan tiga poin ini membawa Persib Bandung kembali memimpin klasemen setelah sempat digusur Borneo FC. Tim polesan Hodak itu kini memimpin dengan koleksi 69 poin, sama seperti Pesut Etam - julukan Borneo FC - yang menempel ketat di posisi kedua.
Alih-alih tertekan dengan persaingan ketat tersebut, Hodak justru tetap tenang. Pelatih asal Kroasia itu optimis bisa membawa Persib Bandung meraih mahkota juara Super League 2025/2026.
“Saya selalu optimis di dalam hidup saya,” tegas Hodak dalam konferensi pers usai laga, dipetik Jumat (1/5/2026).
Persib Bandung dan Borneo FC boleh dibilang menjadi dua kandidat kuat untuk meraih gelar juara musim ini. Mengingat, kompetisi musim ini hanya tinggal menyisakan empat pertandingan saja. Dengan situasi tersebut, kedua kesebelasan wajib hukumnya untuk meraih kemenangan di empat laga tersisa.
Andai Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara musim ini, maka mereka bakal mengukir sejarah di era Liga Indonesia dengan hattrick juara. Sebelumnya, Pangeran Biru berhasil juara berturut-turut pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.
Meski demikian, misi Persib Bandung untuk meraih gelar ketiganya secara beruntun tidak akan mudah. Marc Klok dan kolega harus menghadapi lawan berat di empat pertandingan tersisa musim ini, yakni melawan PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam