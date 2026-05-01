Bojan Hodak Kritik Tajam Performa Persib Bandung Meski Lakukan Comeback Gila Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara blak-blakan usai tim asuhannya menang comeback lawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Meski berhasil meraih kemenangan, Hodak menyorot tajam performa anak asuhnya, terkhusus di awal laga.

Persib Bandung melakukan comeback ‘gila’ saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4/2026) malam WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menang atas tuan rumah dengan skor 4-2.

Skuad Pangeran Biru sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama dengan skor 1-2. Dua gol keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC itu dicetak lewat gol Henri Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’), sementara satu gol Persib Bandung tercipta di akhir babak pertama lewat tandukan Federico Barba.

Selepas turun minum, Persib Bandung menunjukkan mentalitas juaranya. Bayangkan saja, mereka mampu membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol tambahan masing-masing lewat Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89’).

Pasca pertandingan, Hodak blak-blakan mengatakan bahwa Persib Bandung memulai pertandingan dengan cara yang salah. Juru taktik asal Kroasia itu menilai Marc Klok dan kolega banyak memberikan celah, sehingga tuan rumah mudah melancarkan serangan balik.

“Kami memulai pertandingan dengan cara yang salah. Kami bermain persis seperti yang sudah kami katakan tidak boleh dilakukan. Kami memberi mereka banyak ruang untuk melakukan serangan balik,” kata Hodak dalam konferensi pers usai laga, dikutip Jumat (1/5/2026).

Alhasil, Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung dalam kurun waktu 30 menit. Sementara Pangeran Biru sebenarnya punya banyak peluang di babak pertama, namun hanya mampu merespons dengan satu gol.

“Kami terlihat seperti membawa kebiasaan lama, seolah-olah kami baru mulai bermain setelah kebobolan. Jadi, setelah tertinggal 0-2, kami mulai bermain. Kami menciptakan tiga sampai empat peluang sudah di babak pertama, tapi hanya mencetak satu gol,” sambungnya.