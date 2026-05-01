Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 1 Mei 2026 | 17.40 WIB

Bojan Hodak Kritik Tajam Performa Persib Bandung Meski Lakukan Comeback Gila Lawan Bhayangkara FC

Bojan Hodak saat memimpin Persib Bandung di laga kontra Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara blak-blakan usai tim asuhannya menang comeback lawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Meski berhasil meraih kemenangan, Hodak menyorot tajam performa anak asuhnya, terkhusus di awal laga.

Persib Bandung melakukan comeback ‘gila’ saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4/2026) malam WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menang atas tuan rumah dengan skor 4-2.

Skuad Pangeran Biru sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama dengan skor 1-2. Dua gol keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC itu dicetak lewat gol Henri Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’), sementara satu gol Persib Bandung tercipta di akhir babak pertama lewat tandukan Federico Barba.

Selepas turun minum, Persib Bandung menunjukkan mentalitas juaranya. Bayangkan saja, mereka mampu membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol tambahan masing-masing lewat Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89’).

Pasca pertandingan, Hodak blak-blakan mengatakan bahwa Persib Bandung memulai pertandingan dengan cara yang salah. Juru taktik asal Kroasia itu menilai Marc Klok dan kolega banyak memberikan celah, sehingga tuan rumah mudah melancarkan serangan balik.

“Kami memulai pertandingan dengan cara yang salah. Kami bermain persis seperti yang sudah kami katakan tidak boleh dilakukan. Kami memberi mereka banyak ruang untuk melakukan serangan balik,” kata Hodak dalam konferensi pers usai laga, dikutip Jumat (1/5/2026).

Alhasil, Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung dalam kurun waktu 30 menit. Sementara Pangeran Biru sebenarnya punya banyak peluang di babak pertama, namun hanya mampu merespons dengan satu gol.

“Kami terlihat seperti membawa kebiasaan lama, seolah-olah kami baru mulai bermain setelah kebobolan. Jadi, setelah tertinggal 0-2, kami mulai bermain. Kami menciptakan tiga sampai empat peluang sudah di babak pertama, tapi hanya mencetak satu gol,” sambungnya.

Meski demikian, Hodak senang dengan respons Persib Bandung di babak kedua. Sebab, tim asuhannya tampil dominan hingga sukses membalikkan keadaan. Pelatih berkepala plontos itu sangat lega karena akhirnya Pangeran Biru merebut kemenangan di laga krusial tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore