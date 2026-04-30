3 Fakta Kemenangan Persib Bandung Lawan Bhayangkara FC! Bojan Hodak Akui Ada yang Salah

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil menang comeback melawan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-30. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4).
Bojan Hodak merasa Persib memulai pertandingan dengan cara yang salah karena banyak memberikan kesempatan Bhayangkara FC untuk melakukan serangan balik. Akibatnya, tim asuhannya sempat tertinggal dua gol yang dicetak oleh Henri Doumbia dan Moussa Sidibe.
"Kami memasuki pertandingan dengan cara yang salah. Kami memainkan persis apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami memberi mereka banyak ruang untuk melakukan serangan balik," kata Bojan Hodak saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib Bandung, Kamis (30/4).
Ketinggalan dua gol membuat Persib mulai memperbaiki permainannya dan memperkecil kedudukan lewat gol Federico Barba pada menit ke-45+2. Bojan Hodak menilai Persib mulai bangkit di babak kedua dan membuat Bhayangkara FC tidak punya banyak peluang.
"Setelah tertinggal 2-0, kami mulai bangkit dan menciptakan 3 hingga 4 peluang bersih. Saya rasa mereka tidak memiliki peluang apa pun kecuali gol-gol yang dianulir karena offside itu," ujar pelatih asal Kroasia tersebut.
Meraih tiga poin di laga tandang membuat Persib kembali merebut puncak klasemen sementara Super League dari Borneo FC. Selain itu, Hodak ingin timnya fokus ke laga berikutnya.
"Secara keseluruhan, ini adalah tiga poin yang bagus dan sekarang kami bisa fokus untuk pertandingan berikutnya," pungkas Hodak.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Persib dari Bhayangkara FC. Apa saja fakta-fakta tersebut?
1. Kembali menang di laga tandang
Kemenangan melawan Bhayangkara FC membuat Persib kembali memenangkan laga tandang. Sebelumnya, tim juara bertahan tersebut sempat imbang dari Dewa United. Persib terakhir kali menang di laga tandang, saat mengalahkan Semen Padang pada 4 April.
