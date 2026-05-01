Semua Marah! Marc Klok Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persib Bandung Sebelum Comeback Lawan Bhayangkara FC

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengungkap kondisi ruang ganti tim sebelum menang comeback lawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Klok mengatakan bahwa kondisi ruang ganti ‘panas’ karena pelatih dan seluruh pemain marah dengan situasi yang ada.
Persib Bandung menunjukkan mentalitas juara saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) malam WIB. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menang comeback atas tuan rumah dengan skor akhir 4-2.
Bisa dibilang, Persib Bandung melakukan comeback ‘gila’ dalam laga tersebut karena sempat tertinggal 0-2 di 30 menit pertama lewat gol Henri Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Pangeran Biru baru merespons menjelang babak pertama berakhir lewat sundulan Federico Barba, sekaligus menutup paruh pertama dengan skor 1-2.
Baca Juga:Potensi Pesta Gol Persebaya Surabaya Lawan PSBS Biak! Green Force Siap Antarkan Badai Pasifik Degradasi
Kemudian di babak kedua, Persib Bandung seolah mengamuk. Mereka mampu membalikkan keadaan dengan mencetak tiga gol tambahan masing-masing lewat Berguinho (49'), Frans Putros (60'), dan Adam Alis (89’).
Klok blak-blakan mengatakan seluruh pemain sangat kecewa di ruang ganti saat tertinggal 1-2 di babak pertama. Pelatih Bojan Hodak sangat murka dengan permainan anak asuhnya karena tampil buruk. Seolah, Persib Bandung tidak menunjukkan mentalitasnya sebagai tim yang ingin meraih gelar juara.
“Sangat sederhana. Pelatih Bojan berteriak, juga marah. Kalau ingin menjadi juara, anda harus pantas mendapatkannya. Dan kami tidak pantas, kami tidak bermain seperti layaknya tim yang pantas, hasilnya pun tidak berpihak kepada kami,” ungkap Klok dalam konferensi pers usai laga, dipetik Jumat (1/5/2026).
Baca Juga:Dulu Ahmad Nufiandani, Kini Mikael Tata! Regenerasi Supersub Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Persib Bandung pun memberikan reaksi yang luar biasa selepas jeda turun minum. Klok mengatakan Pangeran Biru sukses mengeluarkan mentalitas juara yang sangat luar biasa sebagai penantang gelar serius musim ini.
“Jadi, hanya ada satu reaksi, yaitu memberikan segalanya di lapangan untuk menunjukkan bahwa kamu layak bermain untuk klub ini, layak menjadi juara, memberikan semua yang kamu miliki di atas lapangan,” ujarnya.
“Dan saya sangat, sangat bangga dengan reaksi tim. Setiap pemain hari ini mampu bangkit setelah tertinggal 0-2, menunjukkan mentalitas sekali lagi, menunjukkan semangat tim ini sekali lagi, karena ini tidak mudah. Tapi kami membuatnya jadi sulit untuk diri kami sendiri,” tambah Klok.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam