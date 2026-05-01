Comeback Gila Persib! Gusur Puncak Klasemen Tetapi Hodak Kritik Performa di Babak Awal

JawaPos.com–Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara dengan cara yang tak biasa. Bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam, Pangeran Biru bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan Bhayangkara FC dengan skor dramatis 4-2.

Laga baru berjalan enam menit, gawang Persib sudah bergetar lewat sepakan Bernard Doumbia. Tekanan tuan rumah berlanjut dan berbuah gol kedua melalui Mousa Sidibe pada menit ke-26.

Situasi ini sempat membuat Maung Bandung berada di bawah tekanan hebat. Namun, justru dari titik terendah itu, karakter sesungguhnya Persib muncul.

Menjelang turun minum, Federico Barba membuka harapan lewat gol di masa injury time babak pertama. Momentum tersebut berlanjut di babak kedua.

Baru empat menit berjalan, giliran Berguinho yang menyamakan kedudukan. Persib semakin percaya diri, hingga Beckham Putra Nugraha membalikkan keadaan pada menit ke-60.

Saat laga tampak akan berakhir ketat, Adam Alis Setyano memastikan kemenangan lewat gol di menit ke-89. Skor 4-2 menutup malam penuh emosi di Lampung sekaligus mengukuhkan comeback luar biasa tim asuhan Bojan Hodak.

Meski meraih kemenangan penting, Hodak tidak menutup mata terhadap kelemahan timnya, khususnya di awal pertandingan. Dia menilai para pemain tampil jauh dari rencana dan memberi terlalu banyak ruang bagi lawan untuk menyerang.

”Kami memulai laga dengan cara yang salah. Kami justru memainkan apa yang seharusnya dihindari dan memberi mereka kesempatan melakukan serangan balik,” ungkap pelatih asal Kroasia tersebut.