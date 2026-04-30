Persebaya Surabaya Menggila Bantai Arema FC 4-0, Milos Raickovic Beri Apresiasi Bonek dan Bonita

JawaPos.com - Milos Raickovic memuji penampilan Persebaya Surabaya setelah mengalahkan Arema FC di Super League pekan ke-30. Derbi Jawa Timur tersebut berakhir dengan skor 4-0 yang dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (28/4).

Melalui sosial media, Milos Raickovic sangat senang dengan performa Persebaya saat mengalahkan Arema FC. Performa tersebut tercermin dari skor 4-0 berkat dua gol dari Francisco Rivera, Jefferson Silva, dan Mikael Tata.

Penampilan gemilang Persebaya juga berkat dukungan dari Bonek. Sebagai pemain, Milos Raickovic mengucapkan terima kasih kepada Bonek atas dukungannya di laga melawan Arema FC.

"Penampilan tim yang fantastis dan kemenangan besar! Terima kasih Bonek dan Bonita, atas dukungan luar biasa kalian! Wani," tulis Milos Raickovic di Instagram.

Pada laga melawan Arema FC, Raickovic bermain sebagai starter. Pemain 32 tahun tersebut menampilkan permainan gemilang di lini tengah Green Force.

Secara individu, Raickovic membantu pertahanan dari lini tengah. Melihat statistik permainannya dari laman resmi I League, gelandang Montenegro tersebut berhasil melakukan dua clearance, dua intersep, dan dua tekel.

Sebagai gelandang, Raickovic juga membantu penyerangan dengan baik. Dia sempat melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan punya satu umpan panjang akurat.