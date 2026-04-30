Jadwal Persebaya Surabaya di Bulan Mei: Empat Laga Menanti, Green Force Waktunya Berlari

JawaPos.com - Dua kemenangan tandang terakhir akhirnya membuat pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares lega. Tambahan enam poin tersebut membuat Green Force menempati peringkat lima dan menyelamatkan Tavares dari ancaman pemecatan sebelum musim berakhir.

Berkat hal itu, Persebaya pun menatap bulan Mei dengan optimisme tinggi untuk menjalani empat pertandingan yang sangat menentukan untuk bisa menembus empat besar sekaligus mengulangi pencapaian musim lalu di bawah asuhan Paul Munster.

Pada bulan Mei, Persebaya bisa dikatakan cukup beruntung karena tiga dari empat laga yang akan dimainkan akan menghadapi tiga tim di zona degradasi, yaitu PSBS Biak, Semen Padang, dan Persis Solo.

Satu pertandingan lainnya adalah menjamu Persik Kediri yang merupakan tim papan tengah. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya Green Force bisa mendulang banyak poin, apalagi dengan modal dua kemenangan beruntun, kepercayaan diri para pemain semakin meningkat.

Persebaya akan mengawali bulan Mei dengan menjamu tim juru kunci PSBS Biak. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada 2 Mei mendatang. Ini adalah kesempatan besar bagi skuad asuhan Bernardo Tavares untuk meraih kemenangan kandang setelah tiga pekan sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Madura United dalam Derbi Suramadu.

Bintang Green Force, Francisco Rivera bertekad meneruskan momentum kemenangan pada dua laga tandang beruntun sebelumnya. Kemenangan di kandang atas PSBS tentu akan lebih bermakna karena dilakukan di hadapan Bonek dan Bonita.

“Kami ingin melanjutkan momentum ini. Bermain di kandang, dengan dukungan Bonek dan Bonita, selalu memberi energi lebih untuk kami. Saya harap stadion penuh dan kami bisa kembali memberikan kemenangan untuk mereka,” ujar Rivera seperti dikutip dari laman resmi klub.

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi Rivera untuk menambah pundi-pundi golnya dan menjadi top skor sementara Persebaya meninggalkan Bruno Moreira. Sebagai informasi, keduanya saat ini sama-sama mencetak 10 gol.

Sementara itu, Bernardo Tavares tak ingin terlalu lama merasakan euforia kemenangan besar atas Arema FC 4-0 agar ia bersama skuad asuhannya bisa tetap fokus meski menghadapi tim juru kunci.