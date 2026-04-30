Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 19.26 WIB

Tragedi di Maguwoharjo: PSBS Biak Dibantai Malut United, Mihail Jelaskan Kondisi Tim

Pelatih PSBS Biak Marian Mihail. (Dok. Marian Mihail)

JawaPos.com - PSBS Biak harus menelan hasil pahit usai kalah telak 0-7 dari Malut United FC pada lanjutan pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman itu menjadi salah satu kekalahan terbesar PSBS musim ini.

Pelatih kepala PSBS Biak, Marian Mihail, tidak menutupi kekecewaannya usai pertandingan. Ia menyebut keputusan melakukan rotasi pemain menjadi salah satu faktor utama yang membuat timnya kesulitan menghadapi tekanan dari Malut United.

Menurut Mihail, sejumlah pemain yang diturunkan sejak awal pertandingan adalah mereka yang minim menit bermain sepanjang musim.

Hal itu membuat ritme permainan tim tidak berjalan stabil, terutama saat menghadapi lawan yang tampil lebih solid dan agresif.

“Saya pikir hasil ini lebih karena kami memutuskan untuk memainkan pemain-pemain yang tidak dapat menit bermain dari awal kompetisi,” ujar Mihail dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, pelatih asal Rumania itu tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya, khususnya atas performa di babak pertama. Ia menilai anak asuhnya masih mampu mengimbangi permainan sebelum akhirnya runtuh di paruh kedua laga.

“Saya cukup sangat senang dengan performa tim di babak pertama. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di babak kedua,” ucapnya.

PSBS Biak juga disebut hanya menurunkan tiga pemain asing dalam pertandingan tersebut. Kondisi itu, menurut Mihail, turut berpengaruh terhadap keseimbangan tim, terutama saat menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Malut United yang tampil efektif dalam memanfaatkan peluang.

“Selain itu karena kami hanya memainkan tiga pemain asing dan sisanya pemain lokal. Situasi yang membuat kami kalah seperti ini,” tambahnya.

Editor: Edi Yulianto
