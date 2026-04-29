Usai Libas Arema FC, Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT Saat Lawan PSBS Biak

JawaPos.com–Kemenangan meyakinkan Persebaya Surabaya atas Arema FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 menjadi hasil yang sangat berarti bagi Green Force. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4), Persebaya sukses menundukkan rivalnya dengan skor telak 4-0.

Di balik kemenangan besar tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai ada peran besar dari dukungan suporter setia mereka, Bonek dan Bonita. Meski tidak hadir langsung di stadion, dukungan yang diberikan sebelum pertandingan disebut mampu membakar semangat para pemain.

Pelatih asal Portugal itu mengaku terkesan dengan antusiasme suporter saat sesi latihan terakhir tim di Surabaya. Menurut dia, dukungan tersebut memberi motivasi tambahan bagi skuad Persebaya untuk tampil maksimal saat menghadapi Arema FC.

”Pertama saya ingin berterima kasih kepada pemain dan juga Bonek Bonita yang terus mendukung kami dari Surabaya. Saat latihan terakhir sebelum berangkat, mereka datang dan menunjukkan betapa pentingnya pertandingan melawan Arema FC,” ujar Bernardo Tavares dikutip dari ileague.id.

Laga derbi Jawa Timur itu sendiri berjalan cukup lambat di babak pertama. Cuaca panas di Gianyar membuat kedua tim kesulitan mengembangkan permainan. Persebaya dan Arema FC sama-sama tampil hati-hati sehingga intensitas pertandingan belum terlihat maksimal.

Bernardo Tavares mengakui anak asuhnya sempat kesulitan menembus pertahanan lawan pada paruh pertama pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun penyelesaian akhir belum berjalan efektif.

Memasuki babak kedua, Persebaya tampil jauh lebih agresif. Evaluasi yang dilakukan tim pelatih saat turun minum terbukti memberi perubahan besar. Gol pertama yang tercipta membuat kepercayaan diri pemain meningkat drastis.

Setelah membuka keunggulan, Persebaya semakin leluasa menguasai jalannya pertandingan. Persebaya kemudian menambah tiga gol lainnya hingga memastikan kemenangan telak 4-0 atas Arema FC.