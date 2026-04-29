Rekor Skor Musim Ini Pecah Oleh Malut United! Laskar Kie Raha Jebol Gawang PSBS Biak 7 Kali 

Striker Malut United David da Silva mencetak dua gol saat lawan PSBS Biak (Dok.Malut United)
JawaPos.com – Laga PSBS Biak kontra Malut United di pekan ke-30 Super League 2025-2026 berhasil memecahkan rekor. Bukan untuk kategori jumlah penonton atau hal lainnya, melainkan untuk rekor skor.
Malut United berhasil menggebuk PSBS dengan skor 7-0 pada Selasa (29/4) malam di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Kemenangan tujuh gol tanpa balas ini menjadi rekor produktivitas tertinggi musim ini.
Sebelum skor 7-0 ini, rekor produktivitas musim ini dipegang Bali United. Serdadu Tridatu tercatat menang 6-1 atas PSBS pada (6/4) lalu.
Dalam dua kali pertemuan lawan PSBS, Malut United telah mencetak 13 gol. Sebab di petemuan pertama yang berlangsung di Ternate, Laskar Kie Raha menang dengan skor 6-2 pada (4/1).
“Kami sempat mengalami kebuntuan di babak pertama. Setelah melakukan perubahan taktikal di babak kedua, gol yang dinantikan akhirnya datang juga,” kata pelatih Malut United Hendri Susilo dikutip dari situs resmi tim.
Pada babak kedua, Hendri melakukan pergantian pemain yang berdampak besar. Masuknya Abduh Lestaluhu dan Septian David Maulana menggantikan Taufik Rustam dan Manahati Lestusen ternyata langsung tokcer. Bahkan Septian mencetak dua gol (58’, 90+8’).
Adapun lima gol lain Malut United diciptakan David da Silva (51’, 79’), Yakob Sayuri (61’), Tyronne del Pino (69’), dan Frets Butuan (90’).
“Saat jeda babak satu, saya menyampaikan kepada pemain bahwa kalian harus mencetak gol. Karena kalau satu gol sudah tercipta, gol-gol lainnya akan hadir berturut-turut dan Alhamdulillah, hal itu benar terjadi,” ucap Hendri.
Pada di babak pertama memang laga berkesudahan dengan skor 0-0. Baru di 45 menit kedua, ada tujuh gol yang lahir dari para pemain Malut United. Kalau dirata-rata, maka di babak kedua per enam menit, Malut United berhasil menjebol gawang PSBS.
