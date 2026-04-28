Pesta Gol Persija ke Gawang Persis Solo, Rayhan Hannan Ungkap Momen Sulit di Awal Musim

JawaPos.com–Persija Jakarta menutup pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 dengan kemenangan meyakinkan. Macan Kemayoran menundukkan Persis Solo 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4) malam.

Kemenangan ini menjaga peluang Persija untuk terus bersaing di papan atas klasemen super league. Setelah sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Persis pada babak pertama, Persija akhirnya tampil lebih agresif dan efektif selepas jeda.

Sejak menit awal, Persis memilih bermain disiplin di lini belakang. Strategi itu sempat membuat Persija kesulitan mengembangkan permainan.

Meski mendominasi penguasaan bola, tim asuhan Mauricio Souza belum mampu menciptakan peluang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang lawan. Babak pertama pun berakhir tanpa gol.

Memasuki paruh kedua, permainan Persija berubah drastis. Tempo serangan meningkat dan tekanan demi tekanan akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-52 lewat gol Allano Lima.

Gol tersebut membuat permainan Persija semakin percaya diri. Hanya berselang 11 menit, Jean Mota menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Persis.

Persis yang mencoba keluar menyerang justru kembali kebobolan pada menit ke-81 melalui Paulo Ricardo. Menjelang laga usai, Gustavo Almeida menambah penderitaan tim tamu lewat gol pada masa injury time untuk memastikan kemenangan telak 4-0.

Usai pertandingan, pemain muda Persija Hannan bersyukur atas hasil positif yang diraih timnya. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih, rekan setim, keluarga, dan suporter yang terus memberikan dukungan.