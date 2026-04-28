Persija Hajar Persis 4-0 di GBK, Mauricio Souza Puji Kreativitas dan Ketajaman Timnya

JawaPos.com–Persija Jakarta tampil impresif saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (27/4) malam, Macan Kemayoran sukses meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.

Hasil ini menjadi bukti ketajaman Persija yang tampil jauh lebih efektif dibanding beberapa pertandingan sebelumnya. Setelah kesulitan menembus pertahanan lawan di babak pertama, tim asuhan Mauricio Souza akhirnya mampu menunjukkan kualitas permainan mereka selepas jeda.

Sejak menit awal, Persija langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola dan tekanan terus diberikan ke area pertahanan Persis. Namun, pendekatan defensif yang diterapkan tim tamu membuat Persija kesulitan menciptakan peluang bersih.

Rapinya lini belakang Persis membuat laga sempat berjalan alot. Hingga turun minum, kedua tim belum mampu mencetak gol meski Persija mendominasi permainan.

Perubahan mulai terlihat di babak kedua. Intensitas serangan Persija meningkat dan aliran bola di lini depan menjadi lebih cepat. Hasilnya, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-52 melalui aksi Allano Lima.

Pemain asal Brasil itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persis. Gol tersebut membuat permainan Persija semakin percaya diri.

Keunggulan bertambah pada menit ke-63. Kali ini Jean Mota mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan tarik Dony Tri Pamungkas. Sepakan kaki kirinya meluncur tajam dan memperdaya lini pertahanan Persis.

Persija terus menekan meski sudah unggul dua gol. Pada menit ke-81, Paulo Ricardo sukses mencetak gol ketiga lewat sundulan setelah menerima sepak pojok dari Jean Mota.