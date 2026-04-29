Dipanggil Timnas Indonesia, Marc Klok Tetap Fokus Bersama Persib Bandung Kejar Gelar Juara BRI Super League Musim 2025/26

JawaPos.com–Gelandang andalan Persib Bandung Marc Klok kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dalam agenda training camp di Jakarta pada akhir Mei 2026. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju ASEAN Championship 2026.

Kembalinya nama Marc Klok ke skuad Garuda disambut dengan penuh rasa syukur. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku selalu bangga setiap mendapat kesempatan membela Indonesia di level internasional.

Menurut Klok, bermain untuk Timnas Indonesia selalu menjadi momen spesial dalam karirnya. Dia merasa Indonesia sudah menjadi rumah sekaligus negara yang sangat berarti dalam hidupnya.

”Panggilan Tim Nasional selalu baik, senang, dan bersyukur. Indonesia adalah rumah saya, Indonesia adalah negara saya. Bermain dan mewakili negara hal terbaik dan menyenangkan,” ujar Klok dikutip dari ileague.id.

Meski sudah mendapat panggilan Timnas, fokus utama Klok saat ini tetap bersama Persib Bandung. Dia ingin menuntaskan perjuangan Maung Bandung dalam perebutan gelar BRI Super League 2025/26.

Persaingan papan atas liga musim ini berlangsung ketat. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sama-sama mengoleksi 66 poin di puncak klasemen. Dengan lima pertandingan tersisa, peluang juara masih terbuka lebar bagi kedua tim.

Klok menilai lima laga sisa musim ini ibarat final yang wajib dimenangkan jika Persib ingin mempertahankan peluang meraih gelar juara ketiga secara beruntun. Dalam jadwal tersisa, Persib masih harus menghadapi sejumlah lawan berat seperti Persija Jakarta dan PSM Makassar. Sementara dalam laga terdekat, Persib akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4).

”Saya hanya ingin fokus dulu untuk Persib. Kami memiliki momen-momen yang sangat krusial di depan, lima laga final, lima kemenangan,” tegas Klok.