Bhayangkara FC Tantang Persib Bandung, Laga Krusial yang Bisa Ubah Peta Papan Atas

JawaPos.com–Bhayangkara FC akan menghadapi ujian penting saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB, itu diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membawa misi besar.

Laga ini menjadi sangat penting bagi Bhayangkara FC maupun Persib Bandung. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen menjelang akhir musim kompetisi.

Saat ini Bhayangkara FC menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 47 poin. Tambahan tiga poin atas Persib akan membuka peluang besar bagi The Guardian of Saburai menembus posisi empat besar.

Di sisi lain, Persib Bandung datang dengan motivasi tinggi untuk merebut kembali posisi puncak klasemen. Sebelumnya, Borneo FC berhasil naik ke posisi teratas setelah menang tipis 1-0 atas Persik Kediri pada Rabu (29/4).

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster menegaskan, tekanan di pengujung musim merupakan hal yang normal bagi semua tim yang sedang bersaing di papan atas.

”Wajar saja kalau semua tim mau berjuang untuk meraih kemenangan, termasuk kami. Ini normal untuk menjelang akhir musim,” ujar Paul Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui Persib merupakan salah satu tim kuat dalam beberapa musim terakhir. Namun, Bhayangkara FC tetap percaya diri karena merasa memiliki kualitas yang mampu memberikan perlawanan.

Menurut dia, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persib dan para pemain memahami apa yang harus dilakukan di lapangan.