Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 01.20 WIB

Persija Aksi Donor Darah Jelang Liga, Suporter Diajak Hidupkan Solidaritas

Persija Jakarta dan PMI gelar donor darah Satu Darah. (Istimewa)

JawaPos.com–Di tengah ketatnya persaingan BRI Super League 2025/26, Persija Jakarta kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan. Menjelang laga melawan Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4), Macan Kemayoran menggelar kegiatan donor darah bertajuk Satu Darah, Darah Indonesia.

Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Persija untuk menghadirkan dampak positif tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama I.League dan Palang Merah Indonesia (PMI), serta mendapat dukungan dari sejumlah mitra seperti Bank Jakarta, Bakrie Untuk Negeri, PAM Jaya, dan Se’Indonesia.

Direktur Mohamad Prapanca mengatakan bahwa sepak bola memiliki ruang besar untuk menghadirkan aksi sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu, Persija ingin terus menghadirkan kegiatan yang bisa melibatkan suporter dalam aksi kemanusiaan.

Menurut dia, kampanye Satu Darah, Darah Indonesia diharapkan mampu mendorong lebih banyak orang untuk peduli dan ikut berkontribusi melalui donor darah. Program donor darah ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan Persija.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar saat Persija menjamu Persebaya pada 11 April. Antusiasme suporter pada kegiatan sebelumnya menjadi alasan program tersebut kembali dilanjutkan.

Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara Ramdansyah dikutip dari ileague.id menilai kegiatan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aksi sosial biasa. Dia menyebut donor darah mampu menjadi simbol persatuan di tengah rivalitas sepak bola yang selama ini identik dengan persaingan antarsuporter.

Menurut dia, donor darah tidak mengenal identitas klub, latar belakang, maupun perbedaan lainnya. Baik pendonor maupun penerima darah berasal dari berbagai kalangan tanpa melihat afiliasi sepak bola.

Dia juga menegaskan bahwa semangat gotong royong yang dibangun lewat kegiatan ini menjadi pesan penting bagi dunia sepak bola Indonesia. Suporter dinilai bisa mengambil peran sebagai agen sosial yang membawa dampak positif di tengah masyarakat.

Apresiasi terhadap langkah Persija juga datang dari Direktur Kompetisi Asep Saputra. Dia menyebut konsistensi klub dalam menjalankan program sosial layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya bicara soal pertandingan dan rivalitas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore