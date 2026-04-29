Persija Aksi Donor Darah Jelang Liga, Suporter Diajak Hidupkan Solidaritas

Persija Jakarta dan PMI gelar donor darah Satu Darah. (Istimewa)
JawaPos.com–Di tengah ketatnya persaingan BRI Super League 2025/26, Persija Jakarta kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan. Menjelang laga melawan Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4), Macan Kemayoran menggelar kegiatan donor darah bertajuk Satu Darah, Darah Indonesia.
Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Persija untuk menghadirkan dampak positif tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama I.League dan Palang Merah Indonesia (PMI), serta mendapat dukungan dari sejumlah mitra seperti Bank Jakarta, Bakrie Untuk Negeri, PAM Jaya, dan Se’Indonesia.
Direktur Mohamad Prapanca mengatakan bahwa sepak bola memiliki ruang besar untuk menghadirkan aksi sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu, Persija ingin terus menghadirkan kegiatan yang bisa melibatkan suporter dalam aksi kemanusiaan.
Menurut dia, kampanye Satu Darah, Darah Indonesia diharapkan mampu mendorong lebih banyak orang untuk peduli dan ikut berkontribusi melalui donor darah. Program donor darah ini sebenarnya bukan kali pertama dilakukan Persija.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar saat Persija menjamu Persebaya pada 11 April. Antusiasme suporter pada kegiatan sebelumnya menjadi alasan program tersebut kembali dilanjutkan.
Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara Ramdansyah dikutip dari ileague.id menilai kegiatan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aksi sosial biasa. Dia menyebut donor darah mampu menjadi simbol persatuan di tengah rivalitas sepak bola yang selama ini identik dengan persaingan antarsuporter.
Baca Juga:Dipanggil Timnas Indonesia, Marc Klok Tetap Fokus Bersama Persib Bandung Kejar Gelar Juara BRI Super League Musim 2025/26
Menurut dia, donor darah tidak mengenal identitas klub, latar belakang, maupun perbedaan lainnya. Baik pendonor maupun penerima darah berasal dari berbagai kalangan tanpa melihat afiliasi sepak bola.
Dia juga menegaskan bahwa semangat gotong royong yang dibangun lewat kegiatan ini menjadi pesan penting bagi dunia sepak bola Indonesia. Suporter dinilai bisa mengambil peran sebagai agen sosial yang membawa dampak positif di tengah masyarakat.
Apresiasi terhadap langkah Persija juga datang dari Direktur Kompetisi Asep Saputra. Dia menyebut konsistensi klub dalam menjalankan program sosial layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya bicara soal pertandingan dan rivalitas.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban