Andika Rachmansyah
Rabu, 29 April 2026 | 22.09 WIB

Duel Klasik Persija Jakarta Vs Persib Bandung, Shayne Pattynama: Tak Ada Persiapan Spesial!

Shayne Pattynama menanggapi dengan santai kritikan yang menghampiri dirinya usai bergabung dengan Persija Jakarta. (Dok. Persija) - Image

Shayne Pattynama menanggapi dengan santai kritikan yang menghampiri dirinya usai bergabung dengan Persija Jakarta. (Dok. Persija)

 

JawaPos.com–Bintang Persija Jakarta Shayne Pattynama menatap antusias duel klasik melawan Persib Bandung. Meski menyadari laga tersebut penuh gengsi bak El Clasico, Shayne mengatakan tak ada persiapan spesial menatap laga tersebut.

Duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung baru akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran berpotensi menjamu rivalnya itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 10 Mei 2026.

Laga tersebut bukan sekadar duel klasik, melainkan pertemuan kedua tim itu akan menjadi laga yang bisa menentukan arah tangga juara Super League 2025/2026. Saat ini, bisa dibilang ada tiga yang sedang bersaing dalam perburuan mahkota juara, yakni Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta.

Persib Bandung sedang memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin sama seperti Borneo FC, yakni 66 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan koleksi 62 poin.

Artinya, duel klasik melawan Persib Bandung akan menjadi laga yang sangat penting bagi Macan Kemayoran. Meski laga bertajuk El Clasico itu sangat penting dan bergengsi, Shayne mengungkapkan bahwa persiapan untuk laga tersebut akan berjalan seperti biasa, tak perlu persiapan khusus.

”Saya tidak ingin menyebutnya sebagai persiapan spesial. Tentu saja, ini adalah pertandingan besar. Mereka menyebutnya seperti El Clasico. Tapi saya tidak berpikir harus ada persiapan khusus,” kata Shayne saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Rabu (29/4).

”Saya rasa kami hanya perlu melakukan apa yang biasa kami lakukan. Kami harus sadar ini laga besar, tetapi tidak perlu memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri,” sambung dia.

Shayne menyadari betapa pentingnya duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu optimistis Macan Kemayoran akan meraih kemenangan di kandang dalam laga bertajuk El Clasico tersebut.

”Saya pikir kami adalah tim yang bagus, dan jika kami bermain seperti biasanya, kami bisa mengalahkan mereka,” tegas Shayne.

