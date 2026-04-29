Persija Fokus Sapu Bersih Empat Laga Terakhir Demi Jaga Asa Juara BRI Super League 2025/26

Jean Mota di laga Persija Jakarta vs Persis Solo pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK, Jakarta, Senin (27/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Persija Jakarta memasuki periode paling menentukan pada akhir kompetisi BRI Super League 2025/26. Dengan hanya menyisakan empat pertandingan, peluang Macan Kemayoran untuk meraih gelar juara masih terbuka, meski situasinya tidak sepenuhnya berada di tangan mereka.
Persija kini harus menghadapi rangkaian laga penting yang akan menentukan nasib mereka di papan atas klasemen. Tim ibu kota dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara pada 4 Mei, sebelum melakoni duel panas kontra Persib pada 10 Mei. Setelah itu, Persija akan bertemu Persik Kediri pada 16 Mei dan menutup musim melawan Semen Padang FC pada 23 Mei.
Di tengah ketatnya persaingan dengan Persib dan Borneo FC, skuad asuhan Mauricio Souza memilih untuk tidak terlalu memikirkan hasil yang diraih rival mereka. Fokus utama tim saat ini adalah memastikan bisa meraih hasil maksimal di setiap pertandingan tersisa.
Baca Juga: Hadapi Madura United, Ripal Wahyudi Siap Berjuang Demi Selamatkan Semen Padang dari Zona Degradasi
Gelandang muda Persija Rayhan Hannan menegaskan, timnya ingin tetap berkonsentrasi pada performa sendiri daripada sibuk menghitung peluang dari hasil tim lain. Menurut dia, Persija harus lebih dulu menyelesaikan tugas mereka di lapangan.
”Terkait Borneo FC dan Persib, kami hanya ingin fokus dengan game-game kami, memberikan yang terbaik dan kita lihat hasil di akhir musim,” ujar Rayhan Hannan dikutip dari ileague.id.
Pernyataan serupa juga disampaikan pelatih Persija Mauricio Souza. Pelatih asal Brasil itu mengakui peluang juara kini tidak sepenuhnya ditentukan Persija. Meski demikian, dia meminta para pemain tetap menjaga semangat dan bekerja maksimal hingga kompetisi berakhir.
Baca Juga: Duel Klasik Persija Jakarta Vs Persib Bandung, Shayne Pattynama: Tak Ada Persiapan Spesial!
”Terkait lawan, kompetisi ini tidak hanya bergantung pada kami sekarang. Saya sejujurnya berharap kami bisa melakukan bagian kami, dan jika Tuhan menghendaki kami menjadi juara, itu akan terjadi,” kata Mauricio Souza.
Situasi yang dihadapi Persija memang tidak mudah. Ketergantungan pada hasil tim pesaing membuat langkah mereka semakin berat. Namun, semangat untuk menutup musim dengan hasil terbaik tetap menjadi motivasi utama di ruang ganti Macan Kemayoran.
Selain menjaga peluang juara, Persija juga ingin memastikan bisa mengakhiri musim dengan performa konsisten. Empat laga tersisa menjadi ujian mental sekaligus kesempatan bagi mereka untuk membuktikan kapasitas sebagai salah satu tim terbaik musim ini.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun