Borneo FC Samai Poin Persib, Frans Putros Tegaskan Maung Bandung Tak Boleh Kehilangan Fokus

Pemain Persib Frans Putros. (Dok. Liga)
JawaPos.com–Perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin memanas memasuki lima pertandingan terakhir musim ini. Persaingan ketat terjadi di papan atas klasemen setelah Borneo FC Samarinda berhasil menyamai perolehan poin Persib Bandung dengan koleksi 66 angka pada pekan ke-29.
Meski memiliki jumlah poin yang sama, Persib Bandung masih bertahan di posisi puncak klasemen berkat keunggulan head to head atas Pesut Etam musim ini. Situasi tersebut membuat persaingan menuju tangga juara dipastikan berlangsung sengit hingga akhir kompetisi.
Bek Persib asal Irak Frans Putros menegaskan, peluang juara Maung Bandung masih sepenuhnya berada di tangan timnya sendiri. Persib harus mampu menyapu bersih seluruh laga tersisa demi memastikan gelar juara tidak lepas ke tangan rival.
Namun, langkah Persib menuju trofi musim ini tidak akan mudah. Tim asuhan Bojan Hodak masih harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Bhayangkara FC, PSIM Jogjakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, hingga Persijap Jepara.
”Ya poin kami sekarang sama, tapi kami masih nomor satu. Kami punya sisa lima pertandingan dan tentu harus memenangkannya. Jadi saya pikir sekarang semuanya ada di tangan kami,” ujar Putros dikutip dari ileague.id.
Pemain berusia 32 tahun itu juga mengaku termotivasi untuk menambah koleksi gelarnya sepanjang karir profesional. Sebelumnya, Putros pernah merasakan gelar juara di kasta kedua Liga Denmark bersama Silkeborg IF dan Viborg FF pada 2014.
Kesempatan membawa Persib menjadi juara musim ini disebutnya sangat berarti. Terlebih, pemain tim nasional Irak itu juga tengah berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama negaranya.
”Kans juara masih ada di tangan kami. Ada lima pertandingan tersisa dan pertandingan berikutnya melawan Bhayangkara FC. Yang terpenting sekarang kami harus memenangkan laga ini,” kata Frans Putros.
Pada pekan ke-30, Persib Bandung dijadwalkan bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4). Di saat bersamaan, Borneo FC akan melakoni laga tandang menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya.
