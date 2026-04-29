Prediksi Persik Kediri Vs Borneo FC: Waktunya Pesut Etam Kudeta Persib Bandung!

Borneo FC berupaya kudeta Persib di super league. (Istimewa)
JawaPos.com–Borneo FC dijadwalkan melakoni laga tandang melawan Persik Kediri di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga tersebut menjadi momentum penting bagi Pesut Etam, julukan Borneo FC, untuk menggusur Persib Bandung dari puncak klasemen.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (29/4) pukul 15.00 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi bakal berjalan seru, mengingat kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.
Skuad Pesut Etam datang ke Kediri dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Fabio Lefundes itu sedang menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara, dengan koleksi poin yang sama yakni 66 poin.
Borneo FC belum terkalahkan di delapan pertandingan terakhir, dengan rincian enam kemenangan dan dua hasil imbang. Bahkan di empat laga terakhir, skuad Pesut Etam sukses menceploskan 13 gol, menandakan lini serang yang sangat mematikan.
Kendati demikian, Fabio Lefundes sebagai pelatih tidak ingin anggap remeh Persik Kediri. Tim tuan rumah dinilai juga akan memberikan permainan terbaiknya untuk menembus 10 besar klasemen Super League 2025/2026.
”Kita tahu main di sini, pertandingan enggak akan mudah karena ada banyak faktor juga. Tapi menurut saya tim kita siap hadapi tim Persik, mereka siap juga berjuang supaya tetap kita tetap konsisten dan tetap kita bisa di papan atas juga,” kata Lefundes, dipetik dari laman resmi I.League, Rabu (29/4).
Namun, Lefundes menegaskan seluruh pemain Borneo FC dalam kondisi siap tempur. Pesut Etam tidak akan menyia-nyiakan momentum penting ini untuk mengkudeta Persib Bandung dari puncak klasemen.
”Pemain sudah fokus, pemain siap hadapi tim Persik Kediri. Terus nanti kita lihat apa yang terjadi di pertandingan-pertandingan yang lainnya, tapi target pertama performa yang sangat bagus dan sangat dengan tanggung jawab yang besar. Semoga di pertandingan ini kita bisa dapat hasil yang positif juga,” tegas Lefundes.
Sementara, Persik Kediri dengan tegas mencanangkan kemenangan di laga kandang sore ini. Marcos Reina sebagai pelatih menegaskan tidak gentar menghadapi Borneo FC, yang secara peringkat jauh di atas Macan Putih, julukan Persik Kediri.
