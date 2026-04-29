Borneo FC Kudeta Persib Bandung! Menang Lawan Persik Kediri, Kuasai Puncak Klasemen Super League

JawaPos.com - Borneo FC menang tipis 1-0 atas Persik Kediri berkat gol Koldo Obieta (55’) di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (29/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Kemenangan ini sangat penting bagi Borneo FC, karena mereka berhasil mengkudeta Persib Bandung dari puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Tim asuhan Fabio Lefundes itu kini memuncaki klasemen dengan raihan 69 poin, unggul tiga angka dari Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Sementara bagi Persik Kediri, mereka masih terkunci di posisi ke-12 dengan mengemas 33 poin. Posisi tim asuhan Marcos Reina itu masih belum aman, karena hanya unggul enam angka saja dari Persis Solo yang berada di posisi ke-16 atau zona degradasi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri dan Borneo FC tampil menyengat sejak menit awal. Skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- mendapat peluang emas di menit ke-7 lewat sontekan Jose Enrique, namun masih bisa ditepis oleh Nadeo Argawinata.

Perlahan Borneo FC mulai menemukan irama permainannya. Akan tetapi, tim polesan Fabio Lefundes itu masih kesulitan untuk menjebol pertahanan Persik Kediri.

Kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada sebiji gol yang mampu diciptakan oleh Persik Kediri dan Borneo FC.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- sempat mengancam gawang tuan rumah di menit ke-39 lewat Koldo Obieta. Pada akhirnya, Persik Kediri dan Borneo FC bermain tanpa gol di babak pertama.

Babak Kedua