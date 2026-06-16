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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 16 Juni 2026 | 14.01 WIB

Resmi Jadi Pemain PSIS Semarang, Syahrian Abimanyu Ucap Terima Kasih ke Persik Kediri dan Arthur Irawan

Syahrian Abimanyu tinggalkan Persik Kediri.(Persik Kediri) - Image

Syahrian Abimanyu tinggalkan Persik Kediri.(Persik Kediri)

JawaPos.com - Setelah hanya semusim memperkuat Persik Kediri, Syahrian Abimanyu memilih melanjutkan karier bersama PSIS Semarang.

Kepindahan ini menjadi salah satu transfer yang cukup menyita perhatian mengingat pengalaman dan kualitas yang dimiliki pemain jebolan Timnas Indonesia tersebut.

Abimanyu menuliskan pesan perpisahan setelah memutuskan hengkang dari Persik Kediri. Setelah itu, dia diresmikan menjadi pemain baru PSIS Semarang.

Melalui sosial media, Syahrian Abimanyu mengucapkan terima kasih kepada Persik Kediri. Dia akan selalu mengenang karirnya selama satu musim bersama tim kebanggaan kota Kediri tersebut.

"Terima kasih untuk musim yang penuh kenangan! Kediri, aku selamanya bersyukur," tulis Syahrian Abimanyu di Instastory.

Ucapan terima kasih khusus diberikan Abi kepada Arthur Irawan sebagai pemilik klub. Gelandang 27 tahun tersebut merasa senang bisa dipercaya menjadi pemain Persik Kediri.

"Terima kasih khusus kepada Arthur Irawan ( @arthurirawan) karena telah percaya padaku, semoga selalu yang terbaik untukmu, saudaraku, dan Tuhan selalu menyertaimu," tutup Arthur Irawan.

Bersama Persik Kediri, Abi sebenarnya bukanlah pilihan utama di musim perdananya. Melansir Transfermarkt, dia bermain 11 pertandingan dan hanya lima laga sebagai starter.

Setelah memutuskan pergi dari Persik Kediri, PSIS Semarang mengumumkan Syahrian Abimanyu sebagai pemain barunya untuk musim depan. Pihak klub memperkenalkannya melalui sosial media

"Sebuah bab baru dimulai di Semarang. Biru cocok untukmu, Abi. Sugeng rawuh," tulis PSIS di sosial media untuk meresmikan kedatangan Syahrian Abimanyu sebagai pemain Baru. Menarik dinantikan performanya bersama Laskar Mahesa Jenar, apakah dia mampu membawa PSIS promosi ke Super League? Patut ditunggu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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