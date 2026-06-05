Telmo Castanheira Dikabarkan Gantikan Milos Raickovic di Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Berharap Tak Ada Tekanan Berlebih

JawaPos.com – Milos Raickovic sejatinya tampil cukup apik musim ini. Dia mencatatkan tiga gol dan empat assist dari 33 laga. Cuma, torehan itu masih belum cukup. Buktinya, gelandang asal Montenegro itu berpisah dengan Persebaya Surabaya. Dia bahkan sudah pamitan melalui akun Instagram-nya.

“Sebuah kehormatan bisa memakai jersey Persebaya. Persebaya adalah klub hebat yang layak mendapatkan hasil terbaik. Dan saya percaya, kalau di masa depan mereka akan sukses meraih trofi,” tulis pemain 32 tahun tersebut.

Perpisahan itu cukup mengejutkan. Sebab, Raickovic hanya absen satu laga saja musim ini. Lantas, siapa yang bakal menggantikan posisinya? Dari info yang dihimpun Jawa Pos, sudah ada satu pemain asing yang bakal datang.

Dia adalah Telmo Castanheira. Pemain asal Spanyol itu punya posisi yang sama dengan Raickovic: gelandang bertahan. Kebetulan, Telmo baru saja mengumumkan perpisahannya dengan Persik Kediri.

Telmo memberi isyarat bahwa dirinya masih akan bermain di Super League musim depan. Kebetulan, Telmo sudah mengikuti akun resmi Persebaya di akun Instagram-nya. Artinya, peluang untuk bergabung dengan Green Force terbuka lebar.

Info yang dihimpun Jawa Pos, kans Telmo untuk menggantikan Raickovic memang sangat besar.

Tavares Berharap Tak Ada Tekanan Berlebih Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares sempat memakai kaos khusus. Ada tulisan besar di bagian depan: Bismillah 2027. Kaos itu digunakan dalam laga pemungkas Super League 2025–2026. Tepatnya ketika Persebaya menang lima gol tanpa balas atas Persik Kediri (23/5).

Ketika ditanya soal makna tulisan itu, Tavares enggan menjawab. Tapi, banyak yang yakin kalau itu merujuk target manajemen untuk membawa Green Force menjadi juara musim depan.

Momen juara jelas bakal terasa istimewa. Sebab, Persebaya tepat berusia satu abad tahun depan. Tavares tahu kalau semua elemen ingin Green Force segera mengangkat piala.