Krisis Gol dan Pertahanan Rapuh, Semen Padang Bidik Kemenangan saat Jamu Madura United

Skuad Semen Padang FC. (Istimewa)
JawaPos.com–Semen Padang FC menghadapi laga krusial saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Laga bakal berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Rabu (29/4) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Kabau Sirah untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tim asuhan Imran Nahumarury saat ini masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Mereka terpaut enam angka dari Madura United yang berada satu tingkat di atas zona degradasi.
Situasi tersebut membuat Semen Padang tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan di kandang sendiri. Apalagi, tim asal Sumatera Barat itu sedang berada dalam tren negatif setelah menelan empat kekalahan beruntun.
Catatan performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir juga menjadi sorotan. Dari empat laga tersebut, Semen Padang hanya mampu mencetak satu gol dan sudah kebobolan sembilan kali.
Bahkan dalam dua pertandingan terakhir, Kabau Sirah gagal mencetak gol dan harus kebobolan lima gol dari lawan-lawannya. Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury dikutip dari ileague.id mengakui timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Terutama dalam penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang.
Dia menegaskan, tim pelatih sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam beberapa laga terakhir. Pertandingan melawan Madura United menjadi momentum penting untuk bangkit.
Selain aspek teknis, Imran juga menyoroti mental dan semangat pemain yang dinilainya masih terjaga dengan baik menjelang laga penting tersebut. Dia percaya peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi masih terbuka jika tim mampu memaksimalkan lima pertandingan tersisa musim ini.
Namun, Semen Padang dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera masih harus absen, termasuk Alhassan Wakaso.
Di sisi lain, bek andalan Angelo Meneses juga tidak bisa dimainkan akibat akumulasi kartu kuning. Meski demikian, Imran meminta para pemainnya tetap menunjukkan semangat juang tinggi di lapangan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun