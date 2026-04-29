Krisis Gol dan Pertahanan Rapuh, Semen Padang Bidik Kemenangan saat Jamu Madura United

JawaPos.com–Semen Padang FC menghadapi laga krusial saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Laga bakal berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Rabu (29/4) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Kabau Sirah untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tim asuhan Imran Nahumarury saat ini masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Mereka terpaut enam angka dari Madura United yang berada satu tingkat di atas zona degradasi.

Situasi tersebut membuat Semen Padang tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan di kandang sendiri. Apalagi, tim asal Sumatera Barat itu sedang berada dalam tren negatif setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Catatan performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir juga menjadi sorotan. Dari empat laga tersebut, Semen Padang hanya mampu mencetak satu gol dan sudah kebobolan sembilan kali.

Bahkan dalam dua pertandingan terakhir, Kabau Sirah gagal mencetak gol dan harus kebobolan lima gol dari lawan-lawannya. Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury dikutip dari ileague.id mengakui timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Terutama dalam penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang.

Dia menegaskan, tim pelatih sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam beberapa laga terakhir. Pertandingan melawan Madura United menjadi momentum penting untuk bangkit.

Selain aspek teknis, Imran juga menyoroti mental dan semangat pemain yang dinilainya masih terjaga dengan baik menjelang laga penting tersebut. Dia percaya peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi masih terbuka jika tim mampu memaksimalkan lima pertandingan tersisa musim ini.

Namun, Semen Padang dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera masih harus absen, termasuk Alhassan Wakaso.