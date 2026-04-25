Hasil Super League 2025/2026: Hajar Semen Padang, Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung!

JawaPos.com - Borneo FC menang meyakinkan atas Semen Padang dengan skor 3-0 di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4/2026) malam WIB.

Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi tuan rumah Borneo FC. Tambahan tiga poin tersebut membuat tim asal Samarinda itu berhasil menempel ketat Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

Borneo FC yang duduk di posisi kedua memiliki poin sama seperti Persib Bandung dengan nilai kembar 66. Situasi ini membuat perburuan gelar juara Super League 2025/2026 kian memanas. Apalagi, kompetisi musim ini hanya tinggal menyisakan lima pertandingan.

Jalannya Pertandingan Bermain di hadapan pendukungnya, Borneo FC langsung tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Pesut Etam itu berhasil cetak gol cepat pada menit kedelapan lewat Komang Teguh usai memanfaatkan bola muntahan dari tendangan Marcos Astina.

Borneo FC terus mengendalikan permainan. Tim besutan Fabio Lefundes terus melancarkan gempuran demi gempuran ke lini pertahanan Semen Padang. Meski begitu, belum ada tambahan peluang emas yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-20.

Meski terus ditekan, Semen Padang berhasil mendapatkan peluang emas yang diciptakan oleh Kianz Froese di menit ke-26. Sayangnya, tendangan yang dilesakkan pemain berpaspor Kanda itu masih membentur mistar gawang Borneo FC.

Permaina agresif Mariano Peralta cukup merepotkan lini pertahanan Semen Padang. Di menit ke-37, pemain asal Argentina itu nyaris menjebol gawang tim tamu, namun tendangannya masih bisa ditepis Arthur Augusto dan hanya berujung sepak pojok.

Baca Juga:Fabio Lefundes Minta Borneo FC Tak Terpeleset Saat Hadapi Semen Padang di Segiri

Situasi sepak pojok tersebut justru membuahkan hasil manis bagi Borneo FC. Kubu tuan rumah sukses menggandakan keunggulan lewat tandukan Kaio Nunes pada menit ke-39. Pada akhirnya, skuad Pesut Etam unggul sementara atas Semen Padang di babak pertama dengan skor 2-0.