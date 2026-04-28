Ricky Kambuaya Ungkap Rahasia Kemenangan Dewa United usai Tertinggal dari Madura United

JawaPos.com–Gelandang andalan Dewa United FC Ricky Kambuaya mengungkap faktor utama di balik kemenangan dramatis timnya saat menghadapi Madura United FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Mentalitas para pemain menjadi kunci kebangkitan Dewa United setelah sempat tertinggal di babak pertama.

Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut, Dewa United harus menutup paruh pertama dengan kondisi kurang menguntungkan. Tim lawan mampu unggul lebih dulu dan membuat tekanan semakin besar bagi skuad asuhan Jan Olde Riekerink.

Namun situasi berubah setelah turun minum. Dewa United tampil lebih agresif dan mampu membalikkan keadaan di babak kedua.

Ricky Kambuaya menilai semangat untuk bangkit menjadi dorongan terbesar bagi seluruh pemain di lapangan. Menurut pemain Timnas Indonesia itu, para pemain tetap percaya diri meski tertinggal. Dia menyebut tekad untuk tidak menyerah menjadi modal penting hingga akhirnya Dewa United sukses mengamankan kemenangan.

”Kami tertinggal di babak pertama, tapi semua pemain punya mental untuk bangkit. Itu yang membuat kami bisa comeback di babak kedua,” ujar Kambuaya dikutip dari ileague.id.

Selain faktor mental, perubahan strategi juga disebut menjadi salah satu penentu kemenangan. Tim pelatih melakukan sejumlah penyesuaian taktik yang membuat permainan Dewa United lebih efektif setelah jeda pertandingan.

Kambuaya mengungkapkan bahwa pendekatan permainan di babak kedua berbeda dibandingkan babak pertama. Pergantian pola tersebut membuat tim tampil lebih berani dalam menyerang dan mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan.

Perubahan itu pun membuahkan hasil positif. Dewa United berhasil mencetak gol balasan dan membalikkan momentum pertandingan. Kambuaya juga turut mencatatkan namanya di papan skor dalam laga tersebut.