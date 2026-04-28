PSBS Biak Krisis Pemain Asing Jelang Lawan Malut United, Marian Mihail Andalkan Pemain Lokal

JawaPos.com–PSBS Biak bersiap menjalani laga penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. PSBS bakal menghadapi Malut United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (28/4).

Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat. Sebab, kedua tim sama-sama sedang berupaya bangkit setelah gagal meraih hasil maksimal dalam beberapa laga terakhir.

Pelatih kepala PSBS Biak Marian Mihail mengakui kualitas yang dimiliki calon lawannya. Menurut pelatih asal Rumania tersebut, Malut United merupakan salah satu tim yang memiliki materi pemain cukup kuat dan mampu merepotkan siapa pun di kompetisi musim ini.

”Malut United tim yang sangat bagus dan bisa mengalahkan tim manapun di kompetisi ini, tapi beberapa pertandingan terakhir mereka juga hasil-hasilnya tidak begitu baik,” ujar Marian Mihail dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, PSBS datang ke pertandingan ini dengan situasi yang tidak ideal. Tim berjuluk Badai Pasifik itu dipastikan tidak akan diperkuat beberapa pemain asing andalan mereka.

Absennya sejumlah pilar tersebut membuat Mihail harus memaksimalkan pemain lokal yang tersedia di skuad. Laga melawan Malut United bisa menjadi kesempatan penting untuk melihat kemampuan para pemain lokal, terutama sebagai bahan evaluasi untuk persiapan musim depan.

Baca Juga:Persib Bandung Tekankan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Demi Masa Depan Industri Olahraga

”Jadi buat kami ini akan jadi tes yang bagus dimana akan hanya ada tiga pemain asing di tim kami. Pertandingan ini juga jadi bahan evaluasi pemain lokal buat lihat siapa yang bisa bertahan untuk musim depan,” lanjut Marian Mihail.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi PSBS Biak. Apalagi mereka menghadapi Malut United yang meski sedang mengalami penurunan performa, tetap memiliki kualitas pemain yang cukup merata di setiap lini.