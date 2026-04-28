PSBS Biak Krisis Pemain Asing Jelang Lawan Malut United, Marian Mihail Andalkan Pemain Lokal

PSBS Biak andalkan pemain lokal lawan Malut United. (Istimewa)
JawaPos.com–PSBS Biak bersiap menjalani laga penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. PSBS bakal menghadapi Malut United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (28/4).
Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat. Sebab, kedua tim sama-sama sedang berupaya bangkit setelah gagal meraih hasil maksimal dalam beberapa laga terakhir.
Pelatih kepala PSBS Biak Marian Mihail mengakui kualitas yang dimiliki calon lawannya. Menurut pelatih asal Rumania tersebut, Malut United merupakan salah satu tim yang memiliki materi pemain cukup kuat dan mampu merepotkan siapa pun di kompetisi musim ini.
”Malut United tim yang sangat bagus dan bisa mengalahkan tim manapun di kompetisi ini, tapi beberapa pertandingan terakhir mereka juga hasil-hasilnya tidak begitu baik,” ujar Marian Mihail dikutip dari ileague.id.
Meski demikian, PSBS datang ke pertandingan ini dengan situasi yang tidak ideal. Tim berjuluk Badai Pasifik itu dipastikan tidak akan diperkuat beberapa pemain asing andalan mereka.
Absennya sejumlah pilar tersebut membuat Mihail harus memaksimalkan pemain lokal yang tersedia di skuad. Laga melawan Malut United bisa menjadi kesempatan penting untuk melihat kemampuan para pemain lokal, terutama sebagai bahan evaluasi untuk persiapan musim depan.
Baca Juga:Persib Bandung Tekankan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Demi Masa Depan Industri Olahraga
”Jadi buat kami ini akan jadi tes yang bagus dimana akan hanya ada tiga pemain asing di tim kami. Pertandingan ini juga jadi bahan evaluasi pemain lokal buat lihat siapa yang bisa bertahan untuk musim depan,” lanjut Marian Mihail.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi PSBS Biak. Apalagi mereka menghadapi Malut United yang meski sedang mengalami penurunan performa, tetap memiliki kualitas pemain yang cukup merata di setiap lini.
Di sisi lain, Malut United juga datang dengan ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Posisi mereka yang berada di papan atas klasemen membuat tambahan tiga poin menjadi sangat penting demi menjaga persaingan di papan atas.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban